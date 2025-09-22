Döbbenetesen sok adóügyi visszaélés a Balatonnál és a Velencei-tónál

A Balatonnál és a Velencei-tónál a revizorok több mint kétezer-ötszáz alkalommal végeztek ellenőrzést idén július 10-e és augusztus 31-e között. Az esetek 20 százalékában tapasztaltak jogsértést. Az ellenőrzések során feltárt mulasztásokkal összefüggésben eddig több mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal. A súlyosan mulasztók – a bírság megfizetésén túl – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak, írta a NAV.

A NAV kiemelten figyeli a nyugtaadást és az alkalmazotti bejelentéseket minden ellenőrzés során

Fotó: Magyar Nemzet

A NAV szigorúan ellenőriz mindent

A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel.

Annak ellenére, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára, és a NAV azóta akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, sokan még mindig kockáztatnak – ahogy korábbi cikkünkben említettük, az ellenőrzések során az ellenőrök kiemelten figyelnek a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére, a foglalkoztatás szabályszerűségére, az árucikkek eredetére, a jövedéki termékek forgalmazására, valamint a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartására.

A NAV ellenőrzéseinek fő célja, a költségvetési bevételek védelme mellett, az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása, ezért is jelentette be a nyár elején a kiemelt balatoni ellenőrzést, és teszi közzé rendszeresen az adótraffipaxban, hogy melyik vármegyében hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására. „A revizorok a tisztességes adózókat védik, ellenőrzéseikkel biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni” – fogalmazott a NAV az MTI-hez eljuttatott közleményében.