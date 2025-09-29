Meglepő lehetőség: többet ér a nyugdíjas utalvány

Az Aldi újabb támogatással segíti a nyugdíjas vásárlókat, lehetővé téve, hogy a nyugdíjas utalvány felhasználásával többletkedvezményhez jussanak – tette közzé az Aldi hivatalos oldala.

A nyugdíjas utalvány felhasználásával az ALDI-ban akár kétszeres értékű kedvezmény is elérhető.

Forrás: pexels

Nyugdíjas utalványok összevonható kedvezményekkel

Aldi

Az Aldi lehetőséget biztosít arra, hogy a nyugdíjasok a 30 000 forintos élelmiszer-utalványt különböző kuponokkal kombinálják. A vásárlók, akik részben vagy egészben utalvánnyal fizetnek, 8 000 forint feletti vásárlás esetén 1 000 forintos ALDI-kuponban részesülnek, míg 15 000 forint felett az applikációban elérhető 2 000 forintos online kupont is igénybe vehetik.

Az összevonható kedvezmények révén a nyugdíjas utalvány akár 60 000 forint értékűvé válhat, miközben a friss húsok, valamint tejtermékek ára is tartósan csökkent, így a vásárlók a mindennapi bevásárlásokon jelentős megtakarítást érhetnek el.

A kuponok felhasználhatók bármilyen termékre, így a karácsonyi bevásárlás során is segítséget nyújtanak és azok számára is elérhetők, akik még nem kapták meg nyugdíjas élelmiszer-utalványukat, hiszen a november 30-ig érvényes kuponok minden jogosult számára biztosítják a kedvezményt.

Lidl

A Lidl áruházlánc is hasonló engedményeket ad, ugyanis a legalább 5 ezer forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak az idősek, ami akár 3.000 forint plusz kedvezményt jelenthet számukra. Sőt, a kupon beváltását követően további 500 forintos kupont kaphatnak a Lidl Plus applikációban.

Tesco

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025. 09.08-tól 2025.12. 31-ig bármelyik Tesco áruházban 10% azonnali kedvezménnyel váltható be, így a felhasznált nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékénél 10%-kal nagyobb összegben vásárolható az utalvánnyal megvásárolható termékkör.

Továbbá a nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal történő fizetés esetén, 2000 Ft-onként 1 db 100 Ft értékű kedvezményre jogosító kupont adunk, ami a következő vásárlások alkalmával váltható be a kuponon meghatározott időszakban és feltételek szerint.

Spar

Az áruházlánc legalább 5.000 Ft összértékű nyugdíjas élelmiszer utalvánnyal történő vásárlás esetén 500 Ft értékű kupont ad. Az ajándék kupon promóció 2025. 09. 11–10. 31. között érvényes a kupon készlet erejéig a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben. A promóció kizárólag a NORMÁL PÉNZTÁRAKNÁL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS során érvényes