Őszi kertészkedés

58 perce

Az utolsó esély a kerted számára, mielőtt jön a fagy

Címkék#fehér ibolya#diólevél#Őszi kert#növény#komposzt#mulcs

A kert ősszel is életre kelhet, ha tudod, mit és mikor kell elvégezni. Az őszi kert minden apró mozzanata hozzájárul a következő szezon sikeréhez.

Balogh Rebeka

Az ősz nemcsak a lehulló levelek szépségét hozza el, hanem a kert egyik legfontosabb időszakát is. Fehér Ibolya őszi kertészkedési tanácsai alapján most dől el, hogy a növényeid tavasszal erőre kapnak vagy lassan indulnak újra.

Őszi kert szüret alapanyagaiból: házi paradicsomlé, barack és lecsó házi befőttek formájában, tartósítószer nélkül télire. Fotó: Nagy Lajos / Napló
Őszi kert szüret alapanyagaiból: házi paradicsomlé, barack és lecsó házi befőttek formájában, tartósítószer nélkül télire.
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Őszi kert lépései

Az első fontos feladat a betakarítás: a fennmaradt paradicsom, zöldségfélék és diófélék összegyűjtése. Ezután érdemes összetakarítani a kertet, majd a letermett zöldeket komposztba helyezni – diólevelet azonban nem rakunk bele, mert lassan bomlik és károsíthatja a többi növényt.

Esetleg elvégezhetjük az utolsó fűnyírást és a trágyázást, hogy a talaj tápanyagban gazdag legyen a következő szezonra. Ősszel ültethetünk fákat, sövényeket és rózsákat, a mulcsot pedig ősszel vagy tavasszal lehet alkalmazni.

Tartósítószer nélküli dunsztolás télire

A paradicsom télire tartósítószer nélkül is könnyedén elrakható. A kiválogatott, érett szemeket alaposan megmossuk, majd lepasszírozzuk és lassú tűzön sűrűre főzzük. Amikor elérte a kívánt állagot, még forrón, tiszta üvegekbe töltjük, gondosan lezárjuk, pár percre fejre állítjuk, végül száraz dunsztba – pokrócok és párnák közé – rakjuk, ahol lassan kihűl.

A barack szintén jól megőrzi zamatát, ha szirupban tesszük el. A gyümölcsöt megmossuk, lehéjazzuk, majd félbe vagy kisebb darabokra vágjuk. Közben vizet forralunk, amelybe cukrot szórva egyszerű szirupot készítünk. A barackdarabokat üvegbe tesszük, majd ráöntjük a forró szirupot. Az üvegeket rögtön lezárjuk, rövid időre fejre állítjuk és a szokásos módon száraz dunsztba helyezzük, hogy lassan hűljenek ki.

A lecsó elrakása is hasonló gondosságot kíván. A megmosott paradicsomot és paprikát előkészítjük, a paprikát kevés olajon, enyhe sózással elkezdjük párolni, de nem főzzük teljesen puhára. Ekkor hozzáadjuk a lehámozott paradicsomot és együtt röviden átforraljuk. Az elkészült lecsót forrón üvegekbe szedjük, gondosan lezárjuk, fejre állítjuk néhány percre, majd száraz dunsztba rakva hagyjuk kihűlni.

Kis tipp: Télen, amikor elővesszük, frissen dinsztelt hagymára öntjük rá, így olyan íze lesz, mintha akkor készült volna.

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Szerszámok és metszés

A szerszámokat tisztítsuk meg és fertőtlenítsük, az évelő növényeket takarjuk be, a mozdítható, fagyra érzékeny növényeket vigyük fedett, védett helyre. Végül a nem fagyálló hagymákat szedjük fel és tároljuk biztonságos helyen.

Ha az ősz folyamán elvégezzük ezeket a munkákat, a kert tavaszra hálás lesz. Fehér Ibolya bakonyi hobbi kertész tanácsai szerint minden apró teendő hozzájárul ahhoz, hogy tavasszal a kert egészségesen és erőteljesen induljon újra.

 

