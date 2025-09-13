Szerencse
Ötös lottó: ezekkel számokkal milliók üthetik a markodat
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 4 (négy)
- 7 (hét)
- 36 (harminchat)
- 86 (nyolcvanhat)
- 90 (kilencven)
Nyeremények az ötös lottón:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1.309.380 forint;
- 3 találatos szelvény 2554 darab, nyereményük egyenként 20.215 forint;
- 2 találatos szelvény 75.164 darab, nyereményük egyenként 2600 forint.
Joker: 444983
