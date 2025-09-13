Ötös lottó: ezekkel számokkal milliók üthetik a markodat

szeptember 13., szombat

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Ötös lottó: mutatjuk a nyerőszámokat
Nyerőszámok:

  • 4 (négy)
  • 7 (hét)
  • 36 (harminchat)
  • 86 (nyolcvanhat)
  • 90 (kilencven)

Nyeremények az ötös lottón:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1.309.380 forint;
  • 3 találatos szelvény 2554 darab, nyereményük egyenként 20.215 forint;
  • 2 találatos szelvény 75.164 darab, nyereményük egyenként 2600 forint.

Joker: 444983

