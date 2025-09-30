Hatalmas pusztítást okoz a járvány a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ország történetének eddigi legnagyobb járványgócával állnak szemben. A sertéspestis vírust Eszék külvárosában, Nemetinben is azonosították, ahol egy 1600 sertést tartó telepet érint a fertőzés.

Sertéspestis tomból Horvátországban

Forrás: Pexels-illusztráció

Vlajcic szerint a betegség terjedéséért elsősorban az emberi tényező felelős: a gondatlanság és az illegális tevékenységek játszanak döntő szerepet a vírus továbbadásában. Mint emlékeztetett, 2023 óta összesen 41 ezer sertést kellett elpusztítani az ASP miatt, a mostani esetekkel együtt pedig már több mint 51 ezer állatot érint az intézkedés. Ez a teljes horvát sertésállomány körülbelül 5 százaléka.

Kiemelte azt is, hogy a sertések kétharmadát az állattartó telepek mindössze 1,5 százalékán nevelik. Emiatt fennáll a veszélye annak, hogy a jelenlegi 5 százalékos kiesés akár 75 százalékra is emelkedhet, ha a járvány nagyobb gazdaságokban is megjelenik. A miniszter arra figyelmeztetett: ha Horvátország nem lép fel elég határozottan, az ország könnyen elszigetelődhet az Európai Unión belül, ami súlyos gazdasági károkat okozna a sertéstenyésztésben.

Az afrikai sertéspestis súlyos veszteséget okoz

A nemzeti válságstáb szombati ülésén Ivan Anusic védelmi miniszter is részt vett. Közölte, hogy a horvát hadsereg egy egységét a fertőzött telepek fertőtlenítésére vezényelték ki, a műszaki alakulatok pedig a sertések elaltatásában és elszállításában is segítséget nyújtanak.

Az afrikai sertéspestis egy rendkívül veszélyes vírusos betegség, amely ellen nincs védőoltás. Más állatfajokra és az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor súlyos veszteségeket okoz a sertésállományban és a gazdaságban.

A magyarországi helyzetről és a szükséges intézkedésekről a Nébih hivatalos honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.