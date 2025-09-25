Őrület, mennyi Szedd magad! akció közül válogathatsz Veszprém környékén

Ősszel nincs is jobb program a friss levegőn, mint a gyümölcsszedés, a levendulák illata és a Balaton közelsége. Veszprém vármegye számos pontján most is elérhetők a Szedd magad! akciók, ahol kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a természet közelségét, és közben hazavihetik a legfinomabb gyümölcsöket. Ábrahámhegyen például Illi Sándor várja az érdeklődőket a szőlővel teli ültetvényén, ahol mindenki saját kezűleg szedheti le a zamatos fürtöket.

Nem véletlen, hogy tömegek keresik fel a Szedd magad! helyszíneket, hiszen itt valódi ízek várják a látogatókat

Szedd magad! lehetőség: nem hiszed el, milyen finomságokat találhatsz

Balatonalmádiban Fülöp Bori szervezi a szedést, ahol a sárgabaracké a főszerep. A Facebookon is elérhető „Sárgabarack Vásár” oldalon érdemes követni a friss híreket, hogy senki se maradjon le a legfinomabb gyümölcsökről. Dörgicse Levendáriumában Kuti Ágnes fogadja a látogatókat, a kert címe: Fő u. 56. Itt a levendula illata és látványa teszi különlegessé a szedd magad élményt, ráadásul a kert weboldala, a levendarium.hu további információkkal szolgál. Káptalanfüred szintén levendulával várja az érdeklődőket a Galagonya u. 24. szám alatt, ahol a Káptalanfüredi Levendula Facebook-oldala segít az időpontfoglalásban.

A Balaton környékén több településen is várják a látogatókat: Tihanyban a levendula adja a különleges élményt, Veszprémben körtét és szedret szedhetnek az érdeklődők, míg Balatonszepezden szőlő szüretelésére nyílik lehetőség. A szezon Szepezden a korábbi évek tapasztalatai alapján 2025. október 5. és október 12. között zajlik, így érdemes időben tervezni a látogatást. Szentkirályszabadján sárgabarackot, míg a Wilde almáskertben Veszprém déli részén gyermekkorunk ízeit találhatjuk meg a húszéves, régi almafajták között, mint a Topaz, Golden, Idared, Mollies del. és Jonathan. A nyitvatartás minden nap 08:00–16:00 óráig biztosított, és szeptember 30-ig tart az almaszedési akció.

Meggyet több helyen is lehet szedni

A gyümölcsök kedvelőinek Nagygyimót kínál meggyet, Baloghné Csernus Gabriella kapcsolattartásával, míg Nagyvázsonyban Kósa Imre várja a málna szerelmeseit a helyi Gyümölcs Kertészetben. Szentbékkállán a Kőtengernél Popovics-Nádor Tibor mutatja meg, hol kezdődik a meggyliget, ahol az erőn át vezető út után jobbra fordulva található a kert. Szomolyán a Cseresznyés gazdálkodás vegyszermentesen történik, Gergely Ferenc gondoskodik arról, hogy a gyümölcsök frissek és zamatosak legyenek.