Friss gyümölcsök

1 órája

Őrület, mennyi Szedd magad! akció közül válogathatsz Veszprém környékén

Címkék#Szedd magad#Veszprém megye#Balaton#gyümölcs#program

Veszprém vármegyében különleges program indult, amiről egyre többen beszélnek. Egy hely, ahol egyszerre élheted át a természet közelségét és egy régi hagyomány izgalmát. Nem hinnéd el, milyen meglepetéseket tartogatnak a Szedd magad! akciók.

Titzl Vivien

Ősszel nincs is jobb program a friss levegőn, mint a gyümölcsszedés, a levendulák illata és a Balaton közelsége. Veszprém vármegye számos pontján most is elérhetők a Szedd magad! akciók, ahol kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a természet közelségét, és közben hazavihetik a legfinomabb gyümölcsöket. Ábrahámhegyen például Illi Sándor várja az érdeklődőket a szőlővel teli ültetvényén, ahol mindenki saját kezűleg szedheti le a zamatos fürtöket.

Nem véletlen, hogy tömegek keresik fel a szedd magad helyszíneket, hiszen itt valódi ízek várják a látogatókat
Forrás: Ai/illusztráció

Szedd magad! lehetőség: nem hiszed el, milyen finomságokat találhatsz

Balatonalmádiban Fülöp Bori szervezi a szedést, ahol a sárgabaracké a főszerep. A Facebookon is elérhető „Sárgabarack Vásár” oldalon érdemes követni a friss híreket, hogy senki se maradjon le a legfinomabb gyümölcsökről. Dörgicse Levendáriumában Kuti Ágnes fogadja a látogatókat, a kert címe: Fő u. 56. Itt a levendula illata és látványa teszi különlegessé a szedd magad élményt, ráadásul a kert weboldala, a levendarium.hu további információkkal szolgál. Káptalanfüred szintén levendulával várja az érdeklődőket a Galagonya u. 24. szám alatt, ahol a Káptalanfüredi Levendula Facebook-oldala segít az időpontfoglalásban.

A Balaton környékén több településen is várják a látogatókat: Tihanyban a levendula adja a különleges élményt, Veszprémben körtét és szedret szedhetnek az érdeklődők, míg Balatonszepezden szőlő szüretelésére nyílik lehetőség. A szezon Szepezden a korábbi évek tapasztalatai alapján 2025. október 5. és október 12. között zajlik, így érdemes időben tervezni a látogatást.  Szentkirályszabadján sárgabarackot, míg a Wilde almáskertben Veszprém déli részén gyermekkorunk ízeit találhatjuk meg a húszéves, régi almafajták között, mint a Topaz, Golden, Idared, Mollies del. és Jonathan. A nyitvatartás minden nap 08:00–16:00 óráig biztosított, és szeptember 30-ig tart az almaszedési akció.

Meggyet több helyen is lehet szedni
Fotó: Haraszti Gábor

A gyümölcsök kedvelőinek Nagygyimót kínál meggyet, Baloghné Csernus Gabriella kapcsolattartásával, míg Nagyvázsonyban Kósa Imre várja a málna szerelmeseit a helyi Gyümölcs Kertészetben. Szentbékkállán a Kőtengernél Popovics-Nádor Tibor mutatja meg, hol kezdődik a meggyliget, ahol az erőn át vezető út után jobbra fordulva található a kert. Szomolyán a Cseresznyés gazdálkodás vegyszermentesen történik, Gergely Ferenc gondoskodik arról, hogy a gyümölcsök frissek és zamatosak legyenek.

Az Aranyalma Gyümölcsöskert is folyamatosan indít Szedd magad! akciókat az aktuális szezon gyümölcseivel, így érdemes követni a Facebook-oldalukat, hogy ne maradjunk le az újdonságokról. Ezek a programok nemcsak az ízek miatt izgalmasak, hanem élményszerű családi kikapcsolódást is kínálnak, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt a természet közelségében tölthetik az időt, miközben saját kezűleg szüretelik a friss gyümölcsöket.

Ezen helyek nyitvatartásáról és egyéb fontos információkról IDE kattintva lehet tájékozódni.

Legyen szó levendulaillatú sétáról, zamatos meggy- vagy sárgabarackszedésről, vagy a Balaton-part közelségéről, Veszprém megye mindenki számára kínál valami különlegeset. Az idei őszi Szedd magad! akciók tökéletes programot biztosítanak a természet szerelmeseinek, a helyi gazdák támogatásával pedig a friss és egészséges termés hazavihető. Ha még nem próbáltad, ne hagyd ki: a szezon élménye, a friss gyümölcsök és a Balaton látványa felejthetetlen őszi kalandot ígér!

 

 

