1 órája
Tizenötödik alkalommal adták át a GPwA Zöld Díjakat
2025. szeptember 11-én tizenötödik alkalommal került sor a GPwA (Green Printworld Award) Zöld-díjak átadására, amelyek a három nagy hazai szakmai szervezet – a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, a Nyomda- és Papíripari Szövetség, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség –, továbbá a Prosystem Hungary fővédnökségével a szakma rangos elismerései.
A 2011-ben indult zöld pályázat díjai azt tanúsítják, hogy a szigorú, objektív kritériumoknak megfelelő papír-, nyomda- és csomagolóanyag-gyártó, valamint -szolgáltató cégeket példamutató környezettudatos gondolkodás, a fenntartható fejlődés lehetőségeit figyelembe vevő technológiai gyakorlat, környezetközpontú vállalatirányítás, az ágazat környezettudatosságának fejlesztése, a körforgásos gazdaság megvalósításának elősegítése, valamint példamutató CSR tevékenység jellemzi.
A díjazottak között idén 1 papírgyártó, 4 papírkereskedő, 11 nyomda, 5 csomagolóanyag-gyártó és 2 nyomdai – csomagolástechnikai szolgáltató cég van. A 23 díjazott cég (5 nagyvállalat, 9 középvállalat és 9 kisvállalat) összesen 99 érvényes vállalatirányítási rendszertanúsítvánnyal rendelkezik, melyből 58 közvetlen „zöld” vonatkozású tanúsítvány (ISO 14001, EMAS, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001 FSC, PEFC, FSSC 22000, EuO Ecolabel, EcoVadis). A GPwA 2025 Zöld Minikonferencia és Eredményhirdetés, a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel közös szervezésben, a Print Meet – GPwA 2025 rendezvény keretében, szeptember 11.-én, a Mercure Debrecen Superior konferenciatermében volt. A rendezvény több mint 80 résztvevője között a díjazott cégek, a fővédnökök, a támogatók, a médiapartnerek képviselői, a zsűri tagjai, valamint a sajtó képviselői voltak jelen.
Az Év Zöld Nyomdái: Alföldi Nyomda Zrt., ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Central Dabasi Nyomda Zrt., EDS Zrínyi Zrt., Gelbert Eco Print Kft., Gyomai Kner Nyomda Zrt., Mediaworks Hungary Zrt. Budapesti Nyomda, Pátria Nyomda Zrt., Pénzjegynyomda Zrt., Prime Rate Zrt., Prospektus Kft.
Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártói: Codex Értékpapírnyomda Zrt., Color Pack Zrt., Körös Print-Pack Kft., Pakett 2005 Csomagolóanyag Gyártó Bt., Print 2000 Nyomda Kft. Az Év Zöld Papírgyártója: DiPa Diósgyőri Papírgyár Zrt.
Az Év Zöld Papírkereskedői: Antalis Hungary Kft.; Europapier Budapest Kft., Igepa Hungária Kft., Papyrus Hungária Zrt.
Az Év Zöld Nyomdai – Csomagolástechnikai Szolgáltatói: Folkem Kft., Print Brokers Team Kft.
Az Energiaügyi Minisztérium A körforgásos gazdaság megvalósításának elősegítéséért különdíjban részesítette a Pénzjegynyomda Zrt.-t.
A GPwA alapítója a Mérnök és Nyomdász Kft. GPwA Arany és GPwA Ezüst fokozatokat adott át a 15 éve folyamatosan ötcsillagos, illetve a 10 éve folyamatosan ötcsillagos szervezeteknek. 2025 díjazottjai: GPwA Arany fokozat: Antalis Hungary Kft., ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Gelbert Eco Print Kft.
GPwA Ezüst fokozat: Central Dabasi Nyomda Zrt., Codex Értékpapírnyomda Zrt., Pátria Nyomda Zrt. Prospektus Kft.
A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület., a Nyomda és Papíripari Szövetség és a GPwA második alkalommal ítélt oda Családbarát Zöld Szervezet különdíjakat. 2025-ben az ANY Biztonsági Nyomda és a Pénzjegynyomda kapott családbarát különdíjat.
A GPwA 2025 zsűrije, elnök: ifj. Schuck István ügyvezető, Prosystem Hungary Kft., a zsűri tagjai: Baranyai Zoltán ügyvezető igazgató, Manroland Magyarország Kft.; dr. Endrédy Ildikó PhD ügyvezető igazgató, P&E Kft.; Jakubász Péter ügyvezető igazgató, Heidelberg Magyarország Kft.; Lakos László üzletágvezető, Canon Hungária Kft.; Lévay Zoltán ügyvezető igazgató, SunChemical Kft.; Markos András ügyvezető, Hesse Trade Kft.; Nagy Miklós szakmai titkár, Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség; Mile Gábor ügyvezető igazgató, Hubergroup Hungary Kft.; dr. Novotny Erzsébet PhD, c. docens, Óbudai Egyetem; dr. Schulz Péter GPwA-projektvezető, P&E Kft. műszaki igazgató; Tóth Gábor ügyvezető igazgató, PNYME.; Tóth Levente kereskedelmi igazgató, Eurotronik Zrt.