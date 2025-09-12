Tizenötödik alkalommal adták át a GPwA Zöld Díjakat

A 2011-ben indult zöld pályázat díjai azt tanúsítják, hogy a szigorú, objektív kritériumoknak megfelelő papír-, nyomda- és csomagolóanyag-gyártó, valamint -szolgáltató cégeket példamutató környezettudatos gondolkodás, a fenntartható fejlődés lehetőségeit figyelembe vevő technológiai gyakorlat, környezetközpontú vállalatirányítás, az ágazat környezettudatosságának fejlesztése, a körforgásos gazdaság megvalósításának elősegítése, valamint példamutató CSR tevékenység jellemzi.

GPwA 2025

A díjazottak között idén 1 papírgyártó, 4 papírkereskedő, 11 nyomda, 5 csomagolóanyag-gyártó és 2 nyomdai – csomagolástechnikai szolgáltató cég van. A 23 díjazott cég (5 nagyvállalat, 9 középvállalat és 9 kisvállalat) összesen 99 érvényes vállalatirányítási rendszertanúsítvánnyal rendelkezik, melyből 58 közvetlen „zöld” vonatkozású tanúsítvány (ISO 14001, EMAS, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001 FSC, PEFC, FSSC 22000, EuO Ecolabel, EcoVadis). A GPwA 2025 Zöld Minikonferencia és Eredményhirdetés, a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel közös szervezésben, a Print Meet – GPwA 2025 rendezvény keretében, szeptember 11.-én, a Mercure Debrecen Superior konferenciatermében volt. A rendezvény több mint 80 résztvevője között a díjazott cégek, a fővédnökök, a támogatók, a médiapartnerek képviselői, a zsűri tagjai, valamint a sajtó képviselői voltak jelen.

Az Év Zöld Nyomdái: Alföldi Nyomda Zrt., ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Central Dabasi Nyomda Zrt., EDS Zrínyi Zrt., Gelbert Eco Print Kft., Gyomai Kner Nyomda Zrt., Mediaworks Hungary Zrt. Budapesti Nyomda, Pátria Nyomda Zrt., Pénzjegynyomda Zrt., Prime Rate Zrt., Prospektus Kft.

Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártói: Codex Értékpapírnyomda Zrt., Color Pack Zrt., Körös Print-Pack Kft., Pakett 2005 Csomagolóanyag Gyártó Bt., Print 2000 Nyomda Kft. Az Év Zöld Papírgyártója: DiPa Diósgyőri Papírgyár Zrt.

Az Év Zöld Papírkereskedői: Antalis Hungary Kft.; Europapier Budapest Kft., Igepa Hungária Kft., Papyrus Hungária Zrt.

Az Év Zöld Nyomdai – Csomagolástechnikai Szolgáltatói: Folkem Kft., Print Brokers Team Kft.