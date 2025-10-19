2 órája
Jó lehetőséget ígér a magyar állampapír
Minden befektetés jobb, mintha a számládon parkol a pénzed - szokták mondani a szakemberek. Az állampapírok jó befektetésnek minősülnek, mondjuk, melyiket éri meg.
Az állampapírpiac a közelmúltban valódi hullámvasutat járt be. Míg október elején rekordszintű érdeklődés mutatkozott az állami megtakarítási lehetőségek iránt, pár héttel később már jelentősen visszaesett a kereslet. De vajon egy átmeneti megakadásról van szó, vagy hosszabb távú változás indult el a magyar megtakarítások világában?
Állampapír: rekordok és megtorpanás
A fordulat október elején történt, amikor az Államadósság Kezelő Központ (röviden: ÁKK) átalakította a lakossági állampapírok kínálatát, tudtuk meg Németh Dávid pénzügyi szakértőtől, aki régiónkban, több megyében kínál lehetőségeket az ügyfeleknek.. Az ezt követő héten hatalmas volt az érdeklődés: 237 milliárd forintos összforgalmat regisztráltak. Egy héttel később azonban ez már csak 151 milliárd forintra csökkent. Ez a visszaesés felveti a kérdést: vajon a lelkesedés kifulladt, vagy csupán idő kell az új feltételekhez való alkalmazkodáshoz?
Mi változott pontosan?
Az ÁKK célja az volt, hogy a befektetőket a változó kamatozású papíroktól a fix kamatozású konstrukciók felé terelje. Az előbbiek ugyanis az infláció emelkedésével követhetetlenné tehetik az állam kamatkiadásait. A fix kamat ezzel szemben kiszámíthatóbb a költségvetés számára is, mondta a szakértő.
Kik lettek a nyertesek és vesztesek?
Az átalakítás után a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) maradt a legkeresettebb termék, bár a forgalma már 30%-kal csökkent a rekordhetet követően. A MÁP Plusz megtartotta a második helyet. A legnagyobb visszaesést azonban a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) szenvedte el, amely néhány hét alatt 83%-kal esett vissza az eladásokat tekintve. Pedig szeptember végén még 450 milliárd forintos BMÁP-kifizetés érkezett a piacra, aminek jelentős része vissza is áramolhatott volna.
Mit jelent a 40%-os hozam valójában?
Az újonnan kínált FixMÁP és MÁP Plusz papírok 5 év alatt közel 40%-os összes hozamot garantálnak, ami évente nagyjából 8%-ot jelent. Ez vonzó lehet a megtakarítók számára, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben. A MÁP Plusz további előnye, hogy évente egyszer díjmentesen visszaváltható, ami nagyobb szabadságot ad azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak hosszú időre lekötni megtakarításokat.
De valóban ez a legjobb lehetőség?
Első pillantásra a 40%-os hozam lenyűgözőnek tűnhet, magyarázta Németh Dávid, de érdemes összehasonlítani más befektetésekkel is. Az amerikai S&P 500 tőzsdeindex az elmúlt öt évben kétszer akkora hozamot termelt, bár ez persze magasabb kockázatot is jelent.
Az ingatlanbefektetések szintén komoly alternatívát jelenthetnek. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elmúlt fél évben közel 300 milliárd forintnyi megtakarítást vittek át a háztartások az ingatlanpiacra. Az okok között szerepel az állampapírok megváltozott kamatfeltétel-rendszere is.
Előny: biztonság és adómentesség
Fontos azonban, hogy az állampapírok a fenti alternatívákkal szemben szinte kockázatmentesek és teljesen adómentesek. Míg a részvények vagy ingatlanok esetén jelentős kockázattal és adófizetési kötelezettséggel kell számolni, addig az állampapír fix hozama előre ismert, és nem terheli sem szja, sem kamatadó.
Mi várható a jövőben?
A FixMÁP és MÁP Plusz népszerűsége tovább nőhet. Az év során már 4296 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt, amelyből 2149 milliárd forintot a FixMÁP tett ki. Ezzel szemben a BMÁP további visszaszorulása valószínű, főképp az alacsonyabb kamatprémium miatt, amit az új sorozatok kínálnak.
Fontos a tudatos választás
A magyar állampapírpiac átalakulása egy új korszak kezdetét jelezheti. A biztonságosabb, fix hozamú papírok előtérbe kerülése kedvezhet azoknak, akik stabilitást keresnek. Ugyanakkor azoknak, akik magasabb hozam reményében hajlandók nagyobb kockázatot vállalni, továbbra is nyitva állnak más befektetési lehetőségek. Nem létezik mindenki számára egyformán jó választás. A megfelelő befektetési döntéshez fontos tisztázni saját céljainkat, kockázatvállalási hajlandóságunkat és azt, hogy mikor szeretnénk hozzáférni a megtakarított pénzünkhöz.