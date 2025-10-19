Jó lehetőséget ígér a magyar állampapír

Az állampapírpiac a közelmúltban valódi hullámvasutat járt be. Míg október elején rekordszintű érdeklődés mutatkozott az állami megtakarítási lehetőségek iránt, pár héttel később már jelentősen visszaesett a kereslet. De vajon egy átmeneti megakadásról van szó, vagy hosszabb távú változás indult el a magyar megtakarítások világában?

A pénzünk értékét őrzi az állampapír

Fotó: Vémi Zoltán/MW-archív / Forrás: MW

Állampapír: rekordok és megtorpanás

A fordulat október elején történt, amikor az Államadósság Kezelő Központ (röviden: ÁKK) átalakította a lakossági állampapírok kínálatát, tudtuk meg Németh Dávid pénzügyi szakértőtől, aki régiónkban, több megyében kínál lehetőségeket az ügyfeleknek.. Az ezt követő héten hatalmas volt az érdeklődés: 237 milliárd forintos összforgalmat regisztráltak. Egy héttel később azonban ez már csak 151 milliárd forintra csökkent. Ez a visszaesés felveti a kérdést: vajon a lelkesedés kifulladt, vagy csupán idő kell az új feltételekhez való alkalmazkodáshoz?

Mi változott pontosan?

Az ÁKK célja az volt, hogy a befektetőket a változó kamatozású papíroktól a fix kamatozású konstrukciók felé terelje. Az előbbiek ugyanis az infláció emelkedésével követhetetlenné tehetik az állam kamatkiadásait. A fix kamat ezzel szemben kiszámíthatóbb a költségvetés számára is, mondta a szakértő.

Kik lettek a nyertesek és vesztesek?

Az átalakítás után a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) maradt a legkeresettebb termék, bár a forgalma már 30%-kal csökkent a rekordhetet követően. A MÁP Plusz megtartotta a második helyet. A legnagyobb visszaesést azonban a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) szenvedte el, amely néhány hét alatt 83%-kal esett vissza az eladásokat tekintve. Pedig szeptember végén még 450 milliárd forintos BMÁP-kifizetés érkezett a piacra, aminek jelentős része vissza is áramolhatott volna.

Mit jelent a 40%-os hozam valójában?

Az újonnan kínált FixMÁP és MÁP Plusz papírok 5 év alatt közel 40%-os összes hozamot garantálnak, ami évente nagyjából 8%-ot jelent. Ez vonzó lehet a megtakarítók számára, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben. A MÁP Plusz további előnye, hogy évente egyszer díjmentesen visszaváltható, ami nagyobb szabadságot ad azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak hosszú időre lekötni megtakarításokat.