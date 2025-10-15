Komoly kihívásokkal néz szembe a Badacsony borvidéke

A Badacsony borvidéke nemcsak Magyarország, hanem egész Közép-Európa kultúrtörténetének meghatározó része, amely gazdasági szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Badacsony történelmi szőlőültetvényei és a helyi borászat hagyományai a balatoni tájjal együtt a régió identitásának fontos elemei. A térség borászatának megőrzése ezért közös érdek: a helyi gazdálkodók, az ott élők és a döntéshozók számára egyaránt kiemelt feladat.

A Badacsony szőlőinek megőrzése kiemelt fontosságú a helyi közösség és gazdaság számára

Forrás: VáliBor - Váli Péter Borászata Badacsonyörs/Facebook

Badacsony – szőlőterületek drasztikusan csökkennek

Az utóbbi években azonban a borvidék szőlőültetvényei komoly kihívásokkal szembesülnek. A területre a legnagyobb veszélyt jelenleg a szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság fertőzés (FD) jelenti. A kormány ezért már lépett: a növényegészségügyi okból a hatóság által előírt kötelező kivágást követően a szőlőültetvények újratelepítésére igényelhető a szőlő szerkezetátalakítási támogatás, amelynek mértéke legalább 60, de akár 70 százalék is lehet. Az eddigi támogatások mellett uniós szinten is kezdeményezés történt, hogy a betegség elleni védekezés 100 százalékos támogatást kaphasson, és legutóbb 3,8 milliárd forintot különítettek el megelőzésre és felderítésre.

A gazdasági és kulturális okok egyaránt indokolják, hogy külön figyelmet fordítsanak a térségre, hiszen a Balaton és környéke védelmét komolyan veszik. Az Építési és Közlekedési Minisztérium Építészeti Államtitkársága által összeállított új építésügyi keretrendszer javaslata szerint a korábbinál nagyobb területen lesz tilos a beépítés. Az új szabályozás védi a strandokat és a zöldterületeket, emellett kijelöli a természetes partszakaszokat, elősegítve, hogy a természetes és természetközeli növényzettel borított területek ökológiai állapota fennmaradjon.

Ezek az intézkedések egyszerre szolgálják a borvidék gazdasági életének fenntartását, a történelmi szőlőterületek megőrzését és a táj jellegzetességeinek védelmét. A szakértők és a helyi közösség szerint azonban a jogi eszközök önmagukban nem elegendők: a Badacsony borvidékének megóvása alulról induló összefogást is igényel, amely a gazdálkodók, a döntéshozók és a helyi szereplők együttműködésén alapul. Csak így biztosítható, hogy a térség ne váljon fokozatosan beépített turisztikai ingatlanövezetté, és a balatoni szőlőhegyek hosszú távon is megőrizzék gazdasági, kulturális és turisztikai jelentőségüket – nyilatkozta lapunknak Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter.