Sok kis pocsolya mentheti meg a Bakonyt – Az erdőgondnokok tudják, hol vannak az erdei kincsek

A természetes vizes élőhelyek védelmét és fejlesztését tűzte ki célul a Bakonyerdő Zrt. szakmai csapata. Az elmúlt években részben saját, részben pályázati forrásból megvalósított tudatos vízmegtartó programnak köszönhetően több tucat kisvizes élőhely újult meg vagy jött létre a Bakonyban, fokozva az erdők természetességét, ellenálló képességét és biodiverzitását.

Bakonyi vizes élőhelyek – Szarvaskút Zirc határában szerencsés hely, forrás, tó is van itt.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Bakonyi valóság – Kis víz, sok élet

Az apró tavak erdei kincsek, tudják ezt az Bakonyerdő erdőgondnokai is. Óriási hatással lehetnek ugyanis az egyre szárazabb klíma, az aszály mérséklésére, ami sújtja az erdő fáit, más növényeit és a vadakat is. Még a páratartalmat is növelik és a természetes vízmegtartás velük fokozható.

Mit kell tudni a kis tóról, vizes élőhelyről?

Sokan talán észre sem veszik ezeket, csak egy pocsolyaként tekintenek rájuk.

Az erdő mélyén megbúvó, akár pár négyzetméteres vizes élőhelyek életközösségek bölcsői.

megbúvó, akár pár négyzetméteres vizes élőhelyek életközösségek bölcsői. Ahol huzamosabb ideig megmarad a víz, ott előbb-utóbb megjelennek a vízhez kötődő fajok.

A kétéltűek, a szitakötők, a csigák és a vízinövények révén létrejön egy fajgazdag, stabil mikro-ökoszisztéma.

Ma már szinte mindenki számára egyértelmű, hogy ahol víz van, ott élet is van. A klímaváltozás az embereket, s köztük talán főképp bennünket, erdészeket, a víz tudatos megtartására ösztönöz. Az a dolgunk, hogy segítsük a vizet az erdőben maradásra bírni

– fogalmazott Waldinger Gergely, a Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészetének igazgatója.

Kis víz, sok élet. Az apró, akár csak pár négyzetméteres tavak igazi erdei kincsek, sokan csak pocsolyaként tekintenek rájuk, pedig életközösségek bölcsői.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Klímaváltozás

Az éghajlatváltozás következtében a csapadék ritkábban, kiszámíthatatlanabb módon érkezik. Sokszor rövid idő alatt hullik le nagy mennyiség. Fontos, hogy az erdő képes legyen megtartani ezt a vizet is.

Hogyan tartható meg a víz az erdőkben?

Természetes mélyedésekben,

vízzáró rétegeken,

régi vaddagonyákban.

Az erdészek tudatosan keresik ezeket a területeket, és minimális beavatkozással segítik természetes funkcióik erősítését. Kis változtatással jelentős vízmegtartó kapacitás érhető el, és a munkát természetvédelmi őrök segítik.

Nem mesterségesen alakítanak át a helyeket, hanem a természetes vízállásokat és a hozzájuk kötődő életfeltételeket támogatják.

Természetvédelem – Adatbázis a kincsekről

A program részeként az erdészet rendszerezett nyilvántartást vezet az ismert, fejlesztett vagy potenciálisan értékes vizes élőhelyekről. Jelenleg 40–45 ilyen terület szerepel a nyilvántartásban, számuk évről évre nő. Ezek a bakonyi látnivalók körét is bővítik és az erdőgazdálkodás során védelmet élveznek.