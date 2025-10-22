Pizzatésztából süti? A Bakonyban ilyen pisztáciakrémes édességet is megkóstolhatunk

Tavaly nyílt hétvégi pizzázó a Bakony egyik legszebb helyén, bakonyi pizza mellé különleges kilátást kínál. A Bakony Napoli panoráma pizzéria ráadásul már többször is újdonságokkal állt elő, most épp egy pisztáciakrémes süteményen akadt meg a szemünk.

Bakonyi pizza mellé lehet rendelni a pizzatészta táskába rakott pisztáciakrémes sütit.

Forrás: Bakony Napoli

A Sacchetto Dolce találó név, ez egy édes táska, nutellával és pisztáciakrémmel töltött desszert, pizzasüti.

Bakonyi pizza, Bakony Napoli

Egy fiatal pár hétvégi, szabadtéri pizzázót nyitott tavaly Csetény határában, pazar kilátással, egy szélerőmű lábánál. Szinte azonnal felkapott lett, pedig csak tavasztól őszig van nyitva. A helyszínen már jártunk, tényleg remek hely. Akik itt ettek már, azok dicsérik az ízeket, a táj szépségét is. Azt mondják, itt remek a pizza.

Egy fiatal pár hétvégi, szabadtéri pizzázót nyitott Csetény határában, pazar kilátással, egy szélerőmű lábánál. Már saját ötlet alapján készülő süteményt is kínálnak.

Krémes sütemény receptje

A krémes sütemény receptjéről megtudtuk a Bakonyi Napoli csapatától, hogy a pizzatészta az alapja. Pisztáciakrém, nutella kerülhet bele és a pizzához hasonlóan a kemencében sütik meg. A tetejére pisztáciaszórás is kerül.

Különleges édességgel szerettek volna a pizzázót működtetők vendégeiknek kedveskedni, ezért saját ötletük alapján jött létre a Sacchetto Dolce. A hétvégi pizzázó november végéig tartó szezonjában még meg lehet kóstolni.

Annyira kiadós, laktató a pisztáciakrémes süti, hogy akik elfogyasztanak egy pizzát, azok már olykor inkább hazaviszik az édességet. Olaszországból beszerzett alapanyagokat használnak hozzá és a krémes sütemény receptje saját, bakonyi találmány.

A Pumpkin Spice Latte új a hétvégi bakonyi pizzázó kínálatában.

Pizza kilátással és forró italok a bakonyi lankákon

A Bakony Napoli kínálatában a bevált pizza receptek mellett újnak számít több forró ital.

A Pumpkin Spice Latte

és a forró teák, az erdei gyümölcsös, a citrom-méz és a málna-citrom ízű.