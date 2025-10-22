7 órája
Pizzatésztából süti? A Bakonyban ilyen pisztáciakrémes édességet is megkóstolhatunk
Egy tenyérben elfér, de egy kiadós pizza után már inkább hazaviszi az ember, pedig édesen vonzó. Mi az? A bakonyi pizza egyik otthonában, az egyik legszebb panorámát nyújtó bakonyi pizzériában megtudhatod, de el is áruljuk.
Tavaly nyílt hétvégi pizzázó a Bakony egyik legszebb helyén, bakonyi pizza mellé különleges kilátást kínál. A Bakony Napoli panoráma pizzéria ráadásul már többször is újdonságokkal állt elő, most épp egy pisztáciakrémes süteményen akadt meg a szemünk.
A Sacchetto Dolce találó név, ez egy édes táska, nutellával és pisztáciakrémmel töltött desszert, pizzasüti.
Bakonyi pizza, Bakony Napoli
Egy fiatal pár hétvégi, szabadtéri pizzázót nyitott tavaly Csetény határában, pazar kilátással, egy szélerőmű lábánál. Szinte azonnal felkapott lett, pedig csak tavasztól őszig van nyitva. A helyszínen már jártunk, tényleg remek hely. Akik itt ettek már, azok dicsérik az ízeket, a táj szépségét is. Azt mondják, itt remek a pizza.
Krémes sütemény receptje
A krémes sütemény receptjéről megtudtuk a Bakonyi Napoli csapatától, hogy a pizzatészta az alapja. Pisztáciakrém, nutella kerülhet bele és a pizzához hasonlóan a kemencében sütik meg. A tetejére pisztáciaszórás is kerül.
Különleges édességgel szerettek volna a pizzázót működtetők vendégeiknek kedveskedni, ezért saját ötletük alapján jött létre a Sacchetto Dolce. A hétvégi pizzázó november végéig tartó szezonjában még meg lehet kóstolni.
Annyira kiadós, laktató a pisztáciakrémes süti, hogy akik elfogyasztanak egy pizzát, azok már olykor inkább hazaviszik az édességet. Olaszországból beszerzett alapanyagokat használnak hozzá és a krémes sütemény receptje saját, bakonyi találmány.
Pizza kilátással és forró italok a bakonyi lankákon
A Bakony Napoli kínálatában a bevált pizza receptek mellett újnak számít több forró ital.
- A Pumpkin Spice Latte
- és a forró teák, az erdei gyümölcsös, a citrom-méz és a málna-citrom ízű.
Csetény és Szápár között egészen különleges hely a Bakony Napoli, teraszáról remek kilátás nyílik a Bakony keleti részének vonulataira.
A magas-bakonyiak tudják a legjobb sváb hájas titkát, megkaptuk a receptjétMinimális alapanyag, sertésháj és pontos hajtogatás.
A legkülönlegesebb gombás nap több mint kaland – Mutatjuk a részleteketGombaszedés, gombakvíz és gombafőzés a Bakonyban.
A Magas-Bakonyban öt kincsesládát rejtettek el – Mutatjuk a részleteket! (+ videó)Vállalja a pecsételős játék kihívását?