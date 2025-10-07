Egy helyen minden: eladó családi ház vendéglátóhellyel és panzióval a Balaton partján (+ galéria)

A 5000 négyzetméteres telek nem csupán tágas, de gyakorlatilag egy mini városkát is magában foglal: a területen található egy kétlakásos, összesen hét szobás családi ház, amely a főépület szerepét tölti be, egy bejáratott, két szintes vendéglátóegység, valamint külön személyzeti szálláshely, dupla garázs és számos kiszolgáló épület. Ez a kombináció ritka a Balaton-parti ingatlanok között, hiszen egyszerre kínál lakó-, vendéglátó- és szálláslehetőséget egy helyen.

Balaton-parti ingatlan, ami lakóépület, panzió és vendéglátóegység egyszerre

Forrás: Ingatlanbazár

Balaton-parti ingatlan, amely panzióként vagy borászatként is működhet

A vendéglátó rész két szinten összesen 527 négyzetmétert ölel fel, és teljesen felszerelt HACCP-melegkonyhával rendelkezik, így azonnal üzemeltethető. A pinceétterem 120 fő befogadására alkalmas, a rendezvényterem pedig légkondicionált, 130 fős kapacitással rendelkezik, így ideális kisebb konferenciák, családi események vagy céges rendezvények lebonyolítására. A pincerész borozója és bárja külön bejáraton közelíthető meg, ami kényelmes működést tesz lehetővé akár egyszerre több esemény esetén is. A kertben egy hangulatos szaletli és egy félig nyitott, 50 fős borozó található, közvetlenül a Balaton parti kerékpárút mellett, ami a turisták és kerékpáros vendégek számára külön vonzerőt jelent.

A belső kertből további lakások alakíthatók ki, a nyugati fekvésű háromszobás és a keleti fekvésű négyszobás lakás mellett akár 12 szobás szálláshely is létrehozható. Így a komplexum könnyen panzióvá, oktatóközponttá vagy akár borászati célokra is átalakítható, ami további lehetőségeket nyit az ingatlan értékesítésekor vagy működtetésekor. A rugalmas elrendezésnek köszönhetően szinte bármilyen üzleti vagy lakófunkció megvalósítható.