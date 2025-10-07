október 7., kedd

39 perce

Egy helyen minden: eladó családi ház vendéglátóhellyel és panzióval a Balaton partján (+ galéria)

Címkék#ingatlanegyüttes#Eladó ingatlan#Balaton#panzió

Balatonalmádi egyik csendes, erdő alatti városrészében kínálnak eladásra egy rendkívüli ingatlanegyüttest, amely a maga 830 négyzetméteres alapterületével és több épületből álló komplexumával az egyik legnagyobb, legváltozatosabb ingatlannak számít a környéken.

Titzl Vivien

A 5000 négyzetméteres telek nem csupán tágas, de gyakorlatilag egy mini városkát is magában foglal: a területen található egy kétlakásos, összesen hét szobás családi ház, amely a főépület szerepét tölti be, egy bejáratott, két szintes vendéglátóegység, valamint külön személyzeti szálláshely, dupla garázs és számos kiszolgáló épület. Ez a kombináció ritka a Balaton-parti ingatlanok között, hiszen egyszerre kínál lakó-, vendéglátó- és szálláslehetőséget egy helyen.

Balaton-parti ingatlan, ami lakóépület, panzió és vendéglátóegység egyszerre
Balaton-parti ingatlan, ami lakóépület, panzió és vendéglátóegység egyszerre 
Forrás: Ingatlanbazár

Balaton-parti ingatlan, amely panzióként vagy borászatként is működhet

A vendéglátó rész két szinten összesen 527 négyzetmétert ölel fel, és teljesen felszerelt HACCP-melegkonyhával rendelkezik, így azonnal üzemeltethető. A pinceétterem 120 fő befogadására alkalmas, a rendezvényterem pedig légkondicionált, 130 fős kapacitással rendelkezik, így ideális kisebb konferenciák, családi események vagy céges rendezvények lebonyolítására. A pincerész borozója és bárja külön bejáraton közelíthető meg, ami kényelmes működést tesz lehetővé akár egyszerre több esemény esetén is. A kertben egy hangulatos szaletli és egy félig nyitott, 50 fős borozó található, közvetlenül a Balaton parti kerékpárút mellett, ami a turisták és kerékpáros vendégek számára külön vonzerőt jelent.

A belső kertből további lakások alakíthatók ki, a nyugati fekvésű háromszobás és a keleti fekvésű négyszobás lakás mellett akár 12 szobás szálláshely is létrehozható. Így a komplexum könnyen panzióvá, oktatóközponttá vagy akár borászati célokra is átalakítható, ami további lehetőségeket nyit az ingatlan értékesítésekor vagy működtetésekor. A rugalmas elrendezésnek köszönhetően szinte bármilyen üzleti vagy lakófunkció megvalósítható.

A komfortot és a modern igényeket a 48 kW-os Vaillant gázkazán, padlófűtés és radiátorok biztosítják, kiegészítve hat cserépkályhával és egy kandallóval, amelyek otthonossá teszik a téli hónapokat is. A melegvíz-ellátás átfolyós és hőtárolós villanybojlerekkel történik. A nyílászárók cserélve lettek, az árnyékolást redőnyök, zsalugáterek és automata reluxák biztosítják, a fűtésbe pedig 7 db fűtő-hűtő klímaberendezés kapcsolható, kedvezményes H tarifa szerint.

A hátsó kertben garázs, tároló és pavilon található, az előkertben tíz autó számára biztosított parkoló áll, de az egész területen akár 40 gépjármű is elfér. A komplexum minden közművel ellátott: vezetékes víz, fúrt kút, földgáz és ipari áram áll rendelkezésre, a csatorna pedig 300 méterre található, a szennyvíz jelenleg 96 m³-es betontárolóba kerül.

Balaton-parti ingatlan különleges komplexumként várja új tulajdonosát

Fotók: Ingatlanbazár.hu

Ez a balatonalmádi ingatlanegyüttes igazi kuriózum a Balaton-parti eladó ingatlanok piacán: a hatalmas méret, a többfunkciós használat, a modern felszereltség és a természet közelsége egyszerre vonzza a vásárlókat. 245 millió forintért olyan lehetőség tárul a vásárló elé, amely ritkán adódik: egyszerre alkalmas lakó- és üzleti célra is, a telek és az épületek adottságai pedig szinte korlátlan lehetőséget biztosítanak mindenki számára, aki a Balaton környékén komoly, többfunkciós ingatlanra vágyik.

 

