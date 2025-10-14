Páratlan panoráma a Balatonra – Luxusingatlan közel negyedmilliárdért

október 14., kedd

Balatonfüreden, Tamás-hegy déli lejtőjén épült, modern apartmanok jelentek meg a közelmúltban az ingatlanpiacon. Ez a balatoni luxusingatlan 96 négyzetméteres, tágas terasszal és panorámával várja a vevőket.

Veol.hu

A füredi Tamás-hegy déli lejtőjén, a pár éve épült lakópark legfelső épületében található egy újszerű, 96 négyzetméteres apartman, amely azonnal felkelti az ingatlant keresők figyelmét. Ez a balatoni luxusingatlan 54 m²-es terasszal rendelkezik, ahonnan szinte teljes körpanoráma nyílik a Balatonra és a környező dombokra.

Ez a balatoni luxusingatlan 96 négyzetméteres, tágas terasszal és lenyűgöző panorámával rendelkezik Fotó: ingatlanbazar.hu
Ez a balatoni luxusingatlan 96 négyzetméteres, tágas terasszal és lenyűgöző panorámával rendelkezik 
Fotó: ingatlanbazar.hu

Balatoni luxusingatlan eladó

A lakás belső kialakítása a luxus és a funkcionalitás jegyében készült. Az amerikai konyhás nappali-étkező, a két hálószoba és a két fürdőszoba mellett külön mosókonyha is található. A terasz részben fedett, itt kapott helyet a panorámaszauna, amely a lakás különleges jellegét erősíti. A fűtésrendszer energiatakarékos hőszivattyúval működik, ami a modern építészeti megoldásokhoz illeszkedik.

Letisztult terek, modern anyaghasználat, elegáns bútorok
Fotó: ingatlanbazar.hu

A lakás vételára 220 millió forint, a kiegészítő parkolóhelyek ára további 15 millió forint. Az ár tartalmazza a belsőépítész által kialakított berendezést, valamint a prémium kategóriás Miele és AEG gépeket. A lakópark elhelyezkedése kedvező, a boltok, a gyógyszertár, a posta gyalog is gyorsan elérhető. A Balaton partja szintén sétatávolságra található, így a helyszín a természet közelségét és a kényelmes városi infrastruktúrát egyaránt biztosítja.

Balatonfüred és környéke egyre keresettebb a prémium ingatlanok piacán, hiszen a nyugalom, a panoráma és a természet közelsége ritka kombináció a tóparti településeken. A most kínált apartman különlegessége, hogy a belső terek és a kültéri panoráma összhangja, valamint a modern anyaghasználat a luxus életstílust és a balatoni hangulatot egyszerre tükrözi.

Bár az ár jelentős, az ingatlan a régióban ritkán előforduló adottságokat kínál: a tágas terasz, a panorámaszauna és a prémium kivitelezés olyan részletek, amelyek az otthonon túl életminőséget is biztosítanak. A vásárló számára ez nem csupán egy lakás, hanem lehetőség a balatoni életstílus megélésére egy exkluzív környezetben.

Remek tájolás, pazar panoráma
Fotó: ingatlanbazar.hu

 

 

