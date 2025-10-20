Tankolás
2 órája
Kellemes meglepetés vár ránk a benzinkutakon
A héten kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik – írja a holtankoljak.hu.
A mai benzin- és gázolajátlagárak a hétvégi árváltozásokat követően az alábbiak szerint alakulnak:
95-ös benzin: 577 Ft/liter
Gázolaj: 582 Ft/liter
