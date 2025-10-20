október 20., hétfő

Vendel névnap

Tankolás

2 órája

Kellemes meglepetés vár ránk a benzinkutakon

A héten kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik – írja a holtankoljak.hu. 

Illusztráció: Pexels
Mutatjuk, hogy változik a benzin és a gázolaj ára 
Illusztráció: Pexels

A mai benzin- és gázolajátlagárak a hétvégi árváltozásokat követően az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 577 Ft/liter

Gázolaj: 582 Ft/liter

 

