Erdészet, vadászat

A híres bakonyi dámbikák története új fordulatot vett, szarvasparadicsomban legelészhetnek (+ videó)

A Bakonyban van egy hely, ahol különösen jól érezhetik magukat a híres bakonyi dámbikák, és egyre paradicsomibb állapotokat szeretnének biztosítani nekik. A dámszarvasok bakonyi történetét és az eddigi legnagyobb aganccsal büszkélkedő példányét érdemes a fejlemények kapcsán feleleveníteni.

Rimányi Zita

A Bakonyerdő Zrt. és a Bakony-Vad Vadásztársaság a hétvégén, az Országos Vadásznap keretében együttműködési megállapodást írt alá. A cél a Sikátor község határában található, kiemelt jelentőségű dámszarvasélőhely védelme. A populáció nyugodt életfeltételeit szeretnék ugyanis biztosítani, és a trófeás bikák hosszú távú fejlődését. A paradicsomi állapotok, a szarvasparadicsom kialakítása kapcsán érdemes felidézni a bakonyi dámok történetét és a leghíresebb dámbikáét.

Dámszarvasok védelme a Bakonyban. Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója és Nagy Károly, a Bakony-Vad Vadásztársaság elnöke az együttműködési megállapodás aláírásakor. 
Dámszarvasok védelme a Bakonyban. Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója és Nagy Károly, a Bakony-Vad Vadásztársaság elnöke az együttműködési megállapodás aláírásakor. 
Fotó: Bakonyerdő Zrt.

Dámszarvasok története a Bakonyban

  • Az 1980-as években Tamásiból kerültek ki az első példányok a Bakonyaljára, fokozatosan szabad területekre is.
  • Pár év után fejlődésnek indult a már a szép, ámde kis létszámú populáció. 
  • Az évek során a bikák egyre szebb trófeákat raktak.
  • 2015-től rendszeresen terítékre kerültek a 200 CIC pontot meghaladó bikák. 
  • A Bakony-Vad eközben a vadászati tevékenységet úgy irányította, hogy a populáció fejlődését támogassa.

2024. október 18-án Jiri Klimes cseh vendégvadász Nagy Richárd hivatásos vadász kíséretében terítékre hozta Magyarország jelenleg legnagyobb pontszámú dámbikáját: 242,7 IP-pontot kapott a nemzetközi trófeabírálaton, megelőzve a 22 éve ranglistavezető gúthi bikát. 

Az eredmény nem a véletlen műve: a sikerhez hosszú évek áldozatos munkája, tudatos vadgazdálkodás és megfelelő élőhely biztosítása szükséges.

Mi kell a legendás dámszarvastrófea kifejlődéséhez? Célirányos takarmányozás és maximális nyugalom.

  • A siker kulcsa a tudatos élőhely-gazdálkodás.
  • Gazdálkodókkal együttműködve, több száz hektáron tudnak vadföldet művelni, biztosítani a dámoknak. 
  • A vadak számára hozzáférhető a lucerna, a baltacim, a zab és más takarmány.
  • A változatos erdős és vízfolyásos területeken nyugodt és biztonságos az élőhelyük.
A dámbikák a Bakonyban is gyönyörű agancsokat növesztenek.
Illusztráció: Pexels

A bikák akár hét kilogramm feletti trófeákkal büszkélkedhetnek, és Magyarországon ritka, kiemelkedő minőségű populáció alakulhat ki a Bakonyban.

A Bakonyerdő Zrt. Bakonyszentlászlói Erdészete által kezelt erdőterületen a korábban elejtett, legendás trófeájú dámbikához hasonló szarvas több is él, ami bizonyítja a kiváló élőhely meglétét. Megóvását a Bakonyerdő kiemelt fontosságúnak tartja. 

  • Így hozzájárul a populáció fenntartható fejlődéséhez, 
  • a természetes élőhelyek hosszú távú fenntartásához,
  • a természeti értékek megőrzéséhez.

Dámszarvasok testközelben

Aki közel szeretne kerülni a bakonyi dámszarvasokhoz, az ezt biztonságos módon megteheti Zirc határában, a Szarvaskúti Dámfarmon. Itt kézből etethetőek a szarvasok, de csak a nekik kikészített gyümölccsel.

A dámfarm gazdái, Szitó Martina és Bognár Ákos lapunknak korábban többek közt arról is beszéltek, hogy a dámszarvasok gyakran növényekkel koronázzák meg agancsukat, a természetben ehhez alkalmas alapanyagokat találva. 

Fehér dámszarvas? Ez lehetséges vagy csak legenda?

Szitó Martina eredeti végzettsége gyógyszerész, ezért a dámfarm fehér bikáját a fényes, fehér, patikákban rendre kikevert hidratáló alapkrémről nevezte el Cremornak. Ő nem albínó. Csak őzeknél, gímszarvasoknál szenzáció a fehér szőr, a dámoknál három hivatalos szín van: 

  1. a fehér, 
  2. a fekete 
  3. és a vadas. 

Erről és a zirci dámokról már többször írtunk.

Nyitóképünk Pexels-illusztráció.

 

