A híres bakonyi dámbikák története új fordulatot vett, szarvasparadicsomban legelészhetnek (+ videó)

A Bakonyerdő Zrt. és a Bakony-Vad Vadásztársaság a hétvégén, az Országos Vadásznap keretében együttműködési megállapodást írt alá. A cél a Sikátor község határában található, kiemelt jelentőségű dámszarvasélőhely védelme. A populáció nyugodt életfeltételeit szeretnék ugyanis biztosítani, és a trófeás bikák hosszú távú fejlődését. A paradicsomi állapotok, a szarvasparadicsom kialakítása kapcsán érdemes felidézni a bakonyi dámok történetét és a leghíresebb dámbikáét.

Dámszarvasok védelme a Bakonyban. Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója és Nagy Károly, a Bakony-Vad Vadásztársaság elnöke az együttműködési megállapodás aláírásakor.

Fotó: Bakonyerdő Zrt.

Dámszarvasok története a Bakonyban

Az 1980-as években Tamásiból kerültek ki az első példányok a Bakonyaljára, fokozatosan szabad területekre is.

Pár év után fejlődésnek indult a már a szép, ámde kis létszámú populáció.

Az évek során a bikák egyre szebb trófeákat raktak.

2015-től rendszeresen terítékre kerültek a 200 CIC pontot meghaladó bikák.

A Bakony-Vad eközben a vadászati tevékenységet úgy irányította, hogy a populáció fejlődését támogassa.

2024. október 18-án Jiri Klimes cseh vendégvadász Nagy Richárd hivatásos vadász kíséretében terítékre hozta Magyarország jelenleg legnagyobb pontszámú dámbikáját: 242,7 IP-pontot kapott a nemzetközi trófeabírálaton, megelőzve a 22 éve ranglistavezető gúthi bikát.

Az eredmény nem a véletlen műve: a sikerhez hosszú évek áldozatos munkája, tudatos vadgazdálkodás és megfelelő élőhely biztosítása szükséges.

Mi kell a legendás dámszarvastrófea kifejlődéséhez? Célirányos takarmányozás és maximális nyugalom.

A siker kulcsa a tudatos élőhely-gazdálkodás.

Gazdálkodókkal együttműködve, több száz hektáron tudnak vadföldet művelni, biztosítani a dámoknak.

A vadak számára hozzáférhető a lucerna, a baltacim, a zab és más takarmány.

A változatos erdős és vízfolyásos területeken nyugodt és biztonságos az élőhelyük.

A dámbikák a Bakonyban is gyönyörű agancsokat növesztenek.

Illusztráció: Pexels

A bikák akár hét kilogramm feletti trófeákkal büszkélkedhetnek, és Magyarországon ritka, kiemelkedő minőségű populáció alakulhat ki a Bakonyban.

A Bakonyerdő Zrt. Bakonyszentlászlói Erdészete által kezelt erdőterületen a korábban elejtett, legendás trófeájú dámbikához hasonló szarvas több is él, ami bizonyítja a kiváló élőhely meglétét. Megóvását a Bakonyerdő kiemelt fontosságúnak tartja.

Így hozzájárul a populáció fenntartható fejlődéséhez,

a természetes élőhelyek hosszú távú fenntartásához,

a természeti értékek megőrzéséhez.

Dámszarvasok testközelben

Aki közel szeretne kerülni a bakonyi dámszarvasokhoz, az ezt biztonságos módon megteheti Zirc határában, a Szarvaskúti Dámfarmon. Itt kézből etethetőek a szarvasok, de csak a nekik kikészített gyümölccsel.