A híres bakonyi dámbikák története új fordulatot vett, szarvasparadicsomban legelészhetnek (+ videó)
A Bakonyban van egy hely, ahol különösen jól érezhetik magukat a híres bakonyi dámbikák, és egyre paradicsomibb állapotokat szeretnének biztosítani nekik. A dámszarvasok bakonyi történetét és az eddigi legnagyobb aganccsal büszkélkedő példányét érdemes a fejlemények kapcsán feleleveníteni.
A Bakonyerdő Zrt. és a Bakony-Vad Vadásztársaság a hétvégén, az Országos Vadásznap keretében együttműködési megállapodást írt alá. A cél a Sikátor község határában található, kiemelt jelentőségű dámszarvasélőhely védelme. A populáció nyugodt életfeltételeit szeretnék ugyanis biztosítani, és a trófeás bikák hosszú távú fejlődését. A paradicsomi állapotok, a szarvasparadicsom kialakítása kapcsán érdemes felidézni a bakonyi dámok történetét és a leghíresebb dámbikáét.
Dámszarvasok története a Bakonyban
- Az 1980-as években Tamásiból kerültek ki az első példányok a Bakonyaljára, fokozatosan szabad területekre is.
- Pár év után fejlődésnek indult a már a szép, ámde kis létszámú populáció.
- Az évek során a bikák egyre szebb trófeákat raktak.
- 2015-től rendszeresen terítékre kerültek a 200 CIC pontot meghaladó bikák.
- A Bakony-Vad eközben a vadászati tevékenységet úgy irányította, hogy a populáció fejlődését támogassa.
2024. október 18-án Jiri Klimes cseh vendégvadász Nagy Richárd hivatásos vadász kíséretében terítékre hozta Magyarország jelenleg legnagyobb pontszámú dámbikáját: 242,7 IP-pontot kapott a nemzetközi trófeabírálaton, megelőzve a 22 éve ranglistavezető gúthi bikát.
Az eredmény nem a véletlen műve: a sikerhez hosszú évek áldozatos munkája, tudatos vadgazdálkodás és megfelelő élőhely biztosítása szükséges.
Mi kell a legendás dámszarvastrófea kifejlődéséhez? Célirányos takarmányozás és maximális nyugalom.
- A siker kulcsa a tudatos élőhely-gazdálkodás.
- Gazdálkodókkal együttműködve, több száz hektáron tudnak vadföldet művelni, biztosítani a dámoknak.
- A vadak számára hozzáférhető a lucerna, a baltacim, a zab és más takarmány.
- A változatos erdős és vízfolyásos területeken nyugodt és biztonságos az élőhelyük.
A bikák akár hét kilogramm feletti trófeákkal büszkélkedhetnek, és Magyarországon ritka, kiemelkedő minőségű populáció alakulhat ki a Bakonyban.
A Bakonyerdő Zrt. Bakonyszentlászlói Erdészete által kezelt erdőterületen a korábban elejtett, legendás trófeájú dámbikához hasonló szarvas több is él, ami bizonyítja a kiváló élőhely meglétét. Megóvását a Bakonyerdő kiemelt fontosságúnak tartja.
- Így hozzájárul a populáció fenntartható fejlődéséhez,
- a természetes élőhelyek hosszú távú fenntartásához,
- a természeti értékek megőrzéséhez.
Dámszarvasok testközelben
Aki közel szeretne kerülni a bakonyi dámszarvasokhoz, az ezt biztonságos módon megteheti Zirc határában, a Szarvaskúti Dámfarmon. Itt kézből etethetőek a szarvasok, de csak a nekik kikészített gyümölccsel.
A dámfarm gazdái, Szitó Martina és Bognár Ákos lapunknak korábban többek közt arról is beszéltek, hogy a dámszarvasok gyakran növényekkel koronázzák meg agancsukat, a természetben ehhez alkalmas alapanyagokat találva.
Fehér dámszarvas? Ez lehetséges vagy csak legenda?
Szitó Martina eredeti végzettsége gyógyszerész, ezért a dámfarm fehér bikáját a fényes, fehér, patikákban rendre kikevert hidratáló alapkrémről nevezte el Cremornak. Ő nem albínó. Csak őzeknél, gímszarvasoknál szenzáció a fehér szőr, a dámoknál három hivatalos szín van:
- a fehér,
- a fekete
- és a vadas.
Erről és a zirci dámokról már többször írtunk.
