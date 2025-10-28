40 perce
Rekordméretű gigaterületet árulnak Veszprém mellett! Iparóriás készülhet!? +fotók
Ez a befektetők álma, több mint húszhektáros fejlesztési ingatlanra bukkantunk a hirdetések között. Íme a fontos csomópontnál eladó ipari terület Veszprém határában.
Ipari hasznosításra kínálnak egy GIP-07 besorolású, 20,35 hektáros telket. Az eladó ipari terület Veszprém közelében, a litéri elágazónál található – olvasható az ingatlan.com hirdetésében.
Eladó ipari terület Veszprém új ipari központja?
Közel harminc focipálya méretű ipari ingatlan került eladósorba Veszprém külterületén. A telek teljes közművel ellátott, kétszázezer négyzetmétert meghaladó területre a villanyvezeték be van vezetve, a víz- és csatornahálózat pedig keresztülhalad rajta. A beépíthetőséget a helyi építési szabályzat határozza meg.
Veszprém város szabályzata 35 százalékos beépíthetőséget, legfeljebb 12,5 méteres építménymagasságot és legalább 30 százalékos zöldfelületi arányt ír elő.
A veszprémi ipari ingatlan két helyrajzi számon található, mindkettő kivett telephely:
- az egyik terület 4,49 hektár,
- a másik 15,87 hektár nagyságú.
Mit jelent az ingatlanok esetében a kivett telephely megnevezés?
A kivett terület olyan telephely, amely már nem áll mezőgazdasági művelés alatt, így ipari, üzemi vagy gazdasági célra is használható. Az ilyen ingatlan azonnal beépíthető és fejlesztésre alkalmas, mivel nem igényel művelési ág alóli kivonást.
Jó hír érkezett a 77-es főút fejlesztéséről, jöhet a négysávosítás
A GIP-07 övezetben fekvő ipari telek a 8-as főút és a 72-es főút találkozásánál, a litéri elágazónál helyezkedik el, közvetlenül a STRABAG telephelye mellett. A terület a jövőben a térség egyik legfontosabb ipari-gazdasági zónája lehet, ahol új beruházások, akár ipari park vagy regionális központ is kialakulhat itt a következő években. Ilyen méretű, összefüggő, hektárnál is nagyobb méretű fejlesztési terület pedig ritkán bukkan fel a veszprémi ingatlanpiacon, méghozzá Veszprém környékének egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjában.
Az ipari-gazdasági terület egy már működő telephely mellett, a két főút által közrezárt fekvésével logisztikai szempontból is kiemelt értéket képvisel.
Veszprém dinamikusan fejlődő keleti városrészében új lehetőség nyílt a befektetők és fejlesztők számára: eladásra kínálják a közel 68 ezer négyzetméteres, GKSZ-26 besorolású fejlesztési telket. A hatalmas fejlesztési telek a város keleti kapujában található, a Tesco, az OBI, a Veszprémi Sportuszoda és a Veszprém Aréna szomszédságában, közvetlen lehajtással az újonnan épült 882-es összekötő útról. A hirdetés időközben lekerült az oldalról, lehet, már gazdára is talált a terület?
