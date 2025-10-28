Rekordméretű gigaterületet árulnak Veszprém mellett! Iparóriás készülhet!? +fotók

A GIP-07 övezetben fekvő ipari telek a 8-as főút és a 72-es főút találkozásánál, a litéri elágazónál helyezkedik el, közvetlenül a STRABAG telephelye mellett. A terület a jövőben a térség egyik legfontosabb ipari-gazdasági zónája lehet, ahol új beruházások, akár ipari park vagy regionális központ is kialakulhat itt a következő években. Ilyen méretű, összefüggő, hektárnál is nagyobb méretű fejlesztési terület pedig ritkán bukkan fel a veszprémi ingatlanpiacon, méghozzá Veszprém környékének egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjában.

Az ipari-gazdasági terület egy már működő telephely mellett, a két főút által közrezárt fekvésével logisztikai szempontból is kiemelt értéket képvisel.