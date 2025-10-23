október 24., péntek

Modern csoda a vízen

6 órája

Ennyiért viheted haza a Balatonra álmaid úszóházát!

Címkék#nyugalom#Balatoni táj#víz#ház#kényelem

Egészen különleges hirdetésre bukkantunk az interneten, egy eladó úszóház várja új tulajdonosát. A különleges úszómű – mely új szintre emeli a vízparti életérzést - 2022-ben gyártották, ára pedig 7 250 000 forint, de akár 20 százalékos önerővel is elvihető, így azok számára is elérhető, akik részletfizetésben gondolkodnak.

Veol.hu

 Nem lehet elég korán elkezdeni a készülődést a 2026-os nyári hónapokra, ez az eladó úszóház modern, letisztult formavilága és igényes kivitelezése azonnal magára vonja a figyelmet. A természetes hatású, meleg tónusú faburkolat harmonikusan illeszkedik a környezethez, miközben a szürke kiegészítések elegáns, kortárs megjelenést kölcsönöznek az építménynek.

Eladó úszóház a vízen – luxus nyaralás 7 millióért
Az eladó úszóház új szintre emeli a vízparti életérzést
Forrás: kocsi.hu

Az eladó úszóház egy darabka nyugalom a vízen

A víz felszínén stabilan álló platformon tágas terasz kapott helyet, ahol kényelmes ülőgarnitúra, napernyő és padok biztosítják a pihenést. Az úszóház akár hat fő számára is kényelmes tartózkodást nyújt, így tökéletes választás családi nyaralásokhoz vagy baráti kikapcsolódáshoz. A zárt belső tér védett, kényelmes környezetet biztosít, ahol a természet közelségét modern komforttal élvezhetjük. A hajó minden szükséges magyar okmánnyal rendelkezik, és a telephelyen azonnal megtekinthető, átvehető állapotban várja új tulajdonosát – írja a hirdetés

Az úszóház modern belsővel rendelkezik
Forrás: kocsi.hu

Ez az úszóház nem csupán egy hajó, hanem egy életstílus. Ideális választás lehet azoknak, akik szeretnének elvonulni a hétköznapok zajától, és egy különleges, vízen lebegő otthonban pihenni. Akár nyári nyaralóként, akár horgászbázisként, akár vízparti szálláshelyként a Balatonon használva, ez a modern úszómű garantáltan felejthetetlen élményeket kínál. Aki a víz nyugalmát, a természet közelségét és a modern kényelmet egyszerre keresi, annak ez az úszóház kivételes lehetőség - egy darab harmónia, amely a hullámokon ringatózva várja új gazdáját.

A természet közelségét modern komforttal élvezhetjük
Forrás: kocsi.hu

 

 

