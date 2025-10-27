Sokkoló bejelentés: az új üzemanyagáraktól minden autós ledobja a láncot

Már csak néhány óráig tankolhatunk a jelenlegi árakon, ugyanis keddtől új szintre lépnek a friss üzemanyagárak. A magyar autósok komoly drágulással szembesülhetnek, ami mögött a Brent olaj árának 5%-os emelkedése és az Oroszországot sújtó új olajszankciók állnak. Ezek hatására a nagykereskedelmi árak is emelkednek – és ezt természetesen a kutakon is érezni fogjuk – írja a holtankoljak.hu.

Friss üzemanyagárak: ennyivel többet fizetünk keddtől a tankolásért

Fotó: Shutterstock

A jelenlegi átlagárak (2025. október 27-én):

95-ös benzin: 574 Ft/liter

Gázolaj: 578 Ft/liter

A várható átlagárak (2025. október 28-án):

95-ös benzin: 579 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter

A friss üzemanyagárak alapján a benzinár 5 forinttal, a gázolajár pedig 10 forinttal emelkedik október 28-án. Ez a változás érzékenyen érintheti azokat, akik rendszeresen használják autójukat – különösen a dízeles járművekkel közlekedők számíthatnak nagyobb kiadásra.

A világpiaci kőolajárak mozgása, a forint árfolyama, valamint a nemzetközi szankciók mind hozzájárulnak a hazai árak alakulásához. Ha ezek a tendenciák folytatódnak, nem kizárt, hogy a következő hetekben is lesznek hasonló mértékű áremelések.

Üzemanyagár-változások 2025-ben

Az idei évben kisebb-nagyobb ingadozásokkal folyamatos árcsökkenés volt megfigyelhető a hazai kutakon. A 2025 januári 641 Ft-os benzin, illetve 663 Ft-os dízelárhoz képest ma még 574 Ft-ért és 578 Ft-ért tankolhatunk. Reméljük a mostani áremelés hatására senki nem gurul be a benzinkutakon vagy éppen a benzinkutakba.