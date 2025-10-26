október 26., vasárnap

Kreatív borzongás otthonra

2 órája

Ijesztően jó ajánlatok – Így hódít a halloween a hazai áruházakban

Címkék#halloween dekoráció#halloween tök#halloween#dísz

A halloweeni készülődés ma már messze nem csupán a gyerekek kedvenc időszaka: a lakásdekoráció, a kreatív kézműveskedés és az egyre profibb jelmezek révén igazi őszi hagyománnyá nőtte ki magát Magyarországon is. Egyre többen díszítik fel otthonukat, irodájukat, üzlethelyiségüket halloween dekorációval, a borzongás és a játékos kreativitás jegyében.

Titzl Vivien

A hazai áruházláncok évről évre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy szezonális kínálatukban mindenki megtalálja a számára megfelelő, ár-érték arányban is vonzó halloween dekorációt – legyen szó néhány vidám tökről, világító LED-es díszről vagy teljes halloweeni enteriőrről.

A narancssárga, lila és fekete színek dominálnak az idei halloween dekoráció trendjeiben. Pókháló, denevérek, töklámpások – példák ijesztő halloween dekorációra
Forrás: Pngtree

Pár olcsó halloween dekorációval is igazi szellemes hangulatot varázsolhatunk otthon

A halloween 2025 kínálat különösen sokszínű: a klasszikus narancssárga-fekete árnyalatok mellett egyre több helyen megjelennek a modern, lila és ezüst tónusok, amelyek elegánsabb irányba viszik el az ünnepi hangulatot. A vásárlók ma már nem csupán a gyerekek kedvéért díszítenek, hanem azért is, mert a halloween egyfajta kreatív önkifejezéssé vált – a lakások, irodák és üzlethelyiségek ilyenkor megtelnek fényekkel, vidám rémségekkel és egy kis misztikummal. A boltok kínálata ennek megfelelően minden korosztályt megszólít: a kézműves halloweeni díszektől a foszforeszkáló ágyneműig, a tök alakú gyertyától a Wednesday tematikájú dekorációig bárki megtalálhatja az idei szezon kedvenc darabját. A halloweeni készülődés így egyszerre lett gazdaságos, szórakoztató és trendi – egy kis borzongás, ami mindenkit jókedvre derít.

Hangulat minden szinten – a Tesco színes kínálata

A Tesco idei halloween dekorációs választéka kifejezetten sokoldalú, a klasszikus tökös-denevéres halloweeni díszektől a modern, LED-es megoldásokig terjed. Már néhány ezer forintból is látványos hangulatot teremthetünk: például a világító Halloween-matricák 449 forintért kaphatók, a Party Time tök-matricák 419 forintért dobhatók a kosárba, míg egy PartyDeco léggömbszett mindössze 839 forint. A látványosabb darabok között megtalálható a csontváz-fólia lufi (84×100 cm-es méretben) 1399 forintért, vagy a fekete macska tinsel dekoráció 1799 forintért. Azoknak, akik igazán különleges, akár ijesztő halloween dekorációt szeretnének, a LED-es koponya-holló dísz (3239 Ft) vagy a tök gyertya szett (2309 Ft) lehet a lakás központi eleme.

A kínálat nemcsak a klasszikus lakásdekorációkra terjed ki, hanem számos apróságot is tartalmaz, amelyekkel a gyerekek is részt vehetnek a készülődésben: az elektrosztatikus ablakdíszek és a mexikói mintás arcdekorációk garantáltan feldobják a bulihangulatot. Akár a minimalista stílust, akár a „rémisztően látványos” megoldásokat kedveljük, a Tesco idei kínálata jól mutatja, hogy néhány kreatív választással és pár ezer forintos befektetéssel otthon is megteremthetjük az igazi halloween 2025-ös atmoszférát.

Praktikum és játékosság – így készül a SPAR

A SPAR idei halloweeni kínálata a hangulat és a praktikum egyensúlyára épül. A bolthálózat nemcsak az édességek terén, hanem a dekorációs kiegészítőkben is erős felhozatallal készült. A Halloween folyékony szappan szellemes flakonban 1499 Ft-ért kapható, míg az Ooops! halloweeni papírtörlő 699 Ft-ért teszi vidámabbá a konyhát vagy a fürdőt. A Decocino díszítőelemek – például a tök formájú cukordekoráció (26 g, akciósan 899 Ft) vagy a denevér- és szellemmotívumos ostyák és szórócukrok (83–91 g, 1199 Ft) – egyszerre látványosak és játékosak, így a sütés-főzés is a Halloween része lehet.

A SPAR-nál idén az apró részletekre helyezik a hangsúlyt: ezekkel az olcsó, de látványos halloween asztali dekorációkkal nemcsak az otthont, hanem akár egy irodát vagy üzlethelyiséget is könnyedén ünnepi hangulatba lehet öltöztetni. A fekete, narancssárga és lila színek dominanciájával, valamint a vidám, de kissé misztikus motívumokkal a SPAR kínálata remekül illeszkedik a Tesco termékeihez – akár egy komplett olcsó halloween dekoráció is megvalósítható belőlük.

LED-fények, pizsamák és manók – az Aldi és a Lidl frontvonala

Az Aldi Szörnyen jó Halloweent! kampányában a dekorációs cikkek és kiegészítők mellett a hangulatvilágítás kapta a főszerepet. A foszforeszkáló mintás ágyneműhuzat már 4444 forintért kapható, a Halloween-plüssfigurák pedig 4499 forintért vihetők haza. A gyermekjelmezek 2999 forintos áron érhetők el, míg a kisgyermek Halloween-pizsamák 2222 forintba kerülnek. A kínálatot LED-es fényfüzérek és világító pálcák (1499 Ft-tól) egészítik ki, amelyekkel bármely lakásból igazi kültéri halloween dekoráció vagy „szellemes kuckó” varázsolható.

A Lidl idén a trendek és a kreativitás határán mozog: a Livarno Home LED-es Halloween manók és tökformájú fényfüzérek már 999 Ft-tól elérhetők, a plüssdíszek és partikiegészítők pedig 1499 és 3999 Ft közötti áron kínálnak alternatívát. A boltlánc külön figyelmet szentel a dermesztően lila Wednesday-kollekciónak, amely a popkultúra rajongóit célozza. A gyermek hosszú ujjú felsők (1999 Ft), rajzkészletek (2999 Ft) és ágyneműszettek (5999 Ft) a színek és minták szintjén is új irányt képviselnek – a fekete, narancs és lila kombinációja visszafogott, mégis karakteres hatást kelt.

Sötétben sejtelmesen világító töklámpás - a halloween dekoráció elmaradhatatlan kelléke
Sötétben sejtelmesen világító töklámpás - a halloween dekoráció elmaradhatatlan kelléke
Forrás: Depositphotos

A „tökháború” is beindult

A dekorációk mellett természetesen a halloween ikonikus kelléke, a tök is reflektorfénybe került – és vele együtt a boltok közötti árverseny is. A legolcsóbb halloween tök árakat idén a Lidl, a Tesco és az Auchan kínálja, ahol a kilós ár 199 forint. Az akciók időzítése azonban eltér: a Lidlnél október 22–29., az Auchannál október 23–29., míg a Tescónál október 21-től egészen november 1-jéig tart a kedvezményes időszak. Az Aldi kezdetben drágábban, 239 Ft/kg áron indít, de a hétvégére ők is beállnak a 199 Ft-os vonalba. A SPAR 249 Ft/kg, a Penny 255 Ft/kg áron kínál tököt, igaz, rövidebb ideig.

Egy jól faragható, átlagos méretű, 8 kilós tök ára így 1592 forinttól 2040 forintig terjedhet – attól függően, ki hol vásárol. A különbség tehát több mint 600 forint, ami a nagyobb családok, iskolai bulik vagy céges dekorációk esetében már számottevő lehet.

Fények, hangulat, játék – így díszítsünk idén

Az idei halloween egyértelműen a kreatív megoldások és az elérhető árú, otthon is könnyen kivitelezhető olcsó halloween dekorációk ünnepe lesz. A láncok közötti verseny nemcsak az árakban, hanem az ötletességben is megmutatkozik: a LED-fények, foszforeszkáló anyagok és tematikus textíliák egyre inkább a fenntartható, újrahasznosítható irányt képviselik. Akár egy gyertyafényes estére, akár egy baráti összejövetelre készülünk, az idei kínálat bőséges választékot nyújt mindazoknak, akik hisznek abban, hogy a borzongás is lehet stílusos – és a halloween már régen nemcsak az édességről szól.

 

 

 

