Ijesztően jó ajánlatok – Így hódít a halloween a hazai áruházakban

A hazai áruházláncok évről évre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy szezonális kínálatukban mindenki megtalálja a számára megfelelő, ár-érték arányban is vonzó halloween dekorációt – legyen szó néhány vidám tökről, világító LED-es díszről vagy teljes halloweeni enteriőrről.

A narancssárga, lila és fekete színek dominálnak az idei halloween dekoráció trendjeiben. Pókháló, denevérek, töklámpások – példák ijesztő halloween dekorációra

Forrás: Pngtree

Pár olcsó halloween dekorációval is igazi szellemes hangulatot varázsolhatunk otthon

A halloween 2025 kínálat különösen sokszínű: a klasszikus narancssárga-fekete árnyalatok mellett egyre több helyen megjelennek a modern, lila és ezüst tónusok, amelyek elegánsabb irányba viszik el az ünnepi hangulatot. A vásárlók ma már nem csupán a gyerekek kedvéért díszítenek, hanem azért is, mert a halloween egyfajta kreatív önkifejezéssé vált – a lakások, irodák és üzlethelyiségek ilyenkor megtelnek fényekkel, vidám rémségekkel és egy kis misztikummal. A boltok kínálata ennek megfelelően minden korosztályt megszólít: a kézműves halloweeni díszektől a foszforeszkáló ágyneműig, a tök alakú gyertyától a Wednesday tematikájú dekorációig bárki megtalálhatja az idei szezon kedvenc darabját. A halloweeni készülődés így egyszerre lett gazdaságos, szórakoztató és trendi – egy kis borzongás, ami mindenkit jókedvre derít.

Hangulat minden szinten – a Tesco színes kínálata

A Tesco idei halloween dekorációs választéka kifejezetten sokoldalú, a klasszikus tökös-denevéres halloweeni díszektől a modern, LED-es megoldásokig terjed. Már néhány ezer forintból is látványos hangulatot teremthetünk: például a világító Halloween-matricák 449 forintért kaphatók, a Party Time tök-matricák 419 forintért dobhatók a kosárba, míg egy PartyDeco léggömbszett mindössze 839 forint. A látványosabb darabok között megtalálható a csontváz-fólia lufi (84×100 cm-es méretben) 1399 forintért, vagy a fekete macska tinsel dekoráció 1799 forintért. Azoknak, akik igazán különleges, akár ijesztő halloween dekorációt szeretnének, a LED-es koponya-holló dísz (3239 Ft) vagy a tök gyertya szett (2309 Ft) lehet a lakás központi eleme.

A kínálat nemcsak a klasszikus lakásdekorációkra terjed ki, hanem számos apróságot is tartalmaz, amelyekkel a gyerekek is részt vehetnek a készülődésben: az elektrosztatikus ablakdíszek és a mexikói mintás arcdekorációk garantáltan feldobják a bulihangulatot. Akár a minimalista stílust, akár a „rémisztően látványos” megoldásokat kedveljük, a Tesco idei kínálata jól mutatja, hogy néhány kreatív választással és pár ezer forintos befektetéssel otthon is megteremthetjük az igazi halloween 2025-ös atmoszférát.