október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áruházi akciók

1 órája

Íme a boltok heti akciói: mondjuk, hol olcsó a hús, zöldség és gyümölcs

Címkék#Lidl#Aldi#Tesco#Tesco Áruház#Aldi Magyarország#Lidl Plusz#Áruházak#kedvezmény#akciós újság#Lidl Magyarország

A heti akciók között most is mindenki talál kedvére valót, legyen szó zöldségről, húsról, édességről vagy háztartási termékekről. Összehasonlítottuk a Lidl, az Aldi és a Tesco legfontosabb ajánlatait, hogy könnyebben tervezhesd a bevásárlást a heti akciók alapján.

Balogh Rebeka

Kikerestük és összegeztük a heti akciókat, hogy átlátható képet adjunk a Lidl, az Aldi és a Tesco ajánlatairól. A legfrissebb kedvezmények között mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebb termékeket, legyen szó friss zöldségről, húsról, édességről vagy háztartási cikkekről.

Fedezd fel a heti akciók legjobb ajánlatait, és válogass a kedvezmények között a Lidl, Aldi és Tesco kínálatában. Fotó: Nagy Lajos / Napló
Fedezd fel a heti akciók legjobb ajánlatait, és válogass a kedvezmények között a Lidl, az Aldi és a Tesco kínálatában.
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Heti akciók: Lidl akciók, Aldi akciók, Tesco akciók

A Lidlben az édesburgonya 30%-kal kedvezőbb áron megvehető, aki bográcsozni készül az őszi hétvégén, annak sült édesburgonya remek köret a húsok mellé. A brokkoli akciósan 549 forint, párolva vagy krémlevesnek tökéletes vasárnapi ebédhez, míg a bio sárgarépa 20%-kal olcsóbb, egészséges nassolnivalónak vagy levesbe. A japán szilva Lidl-plusz kedvezménnyel 28%-kal 999 forint, sütikhez vagy reggeli müzlihez ajánlott.

Húsok közül a friss darabolt nyúlhús Lidl-plusz kedvezménnyel 200 forinttal olcsóbb. Aki inkább hagyományos magyar pörköltet készítene, választhat más húsokat a Lidl kínálatából, például a csirkemell vagy a harcsafilé grillezésre vagy sütésre is ideális. A fagyasztott csirkemáj 289 forint, pástétomhoz, rántva vagy hagymásan tálalva a legfinomabb.

A Pikok Paprikás szárazkolbász 31%-kal olcsóbb, ideális bográcsozáshoz vagy gyors vacsorához. A Pilos edámi sajt 30%-kal, a Pilos sajtrudacskák 34%-kal olcsóbbak, salátákhoz vagy vendégváró hidegtálhoz, a hummusz leárazva 499 forint, egyszerű vacsorákhoz, szendvicsekhez, akár kiránduláskor. 

A Halloween közeledtével az édességek ideálisak a gyerekeknek szánt csokiosztáshoz: a Fin Carré mogyorós tejcsokoládé 30%-kal, az omlós keksz 26%-kal olcsóbb, gyors nasinak vagy süteménybe. Kinder Cards 859 forint, Kinder Joy most csak 379 forint, Bueno Mini 849 forint, Nutella 22%-kal olcsóbban 2499 forint, például banános palacsintához is remek választás. 

Aki kirándulna az őszi időben, annak a 3in1 instant kávé 27%-kal olcsóbb, 799 forintért tökéletes választás.

Az Aldiban a ropogós halszeletek 999 forintba kerülnek, aki gyors vacsorát készítene, annak serpenyős zöldségekkel tálalva remek választás. A serpenyős zöldségek 29%-kal kedvezőbb áron kaphatók, köretnek vagy egytálételnek kiváló. 

A Milsani laktózmentes tej a héten 399 forint, a laktózérzékenyeknek vagy laktózmentes étrendhez ideális választás. A Császár fordos nagy kocka tészta 32%-kal olcsóbb, rakott ételekhez vagy házi tésztás ebédhez ajánlott. Heringfilé szószban 449 forint, salátákhoz vagy szendvicshez. A folyékony mosószer 1599 forint.

A Tescóban a friss csirkeszárny 11%-kal kedvezőbb áron elérhető, vasárnapi grillezéshez vagy sütőben sütve a legjobb. A magyar Jonagold alma 419 forint, a mandarin 539 forint, a sárgarépa 55%-kal olcsóbb, mindegyik kitűnő gyors uzsonnához vagy  gyümölcsös desszerthez. 

A paradicsom pedig most csak 599 forint. A Milli vérnarancsos krémtúró 249 forint, könnyű haloween-i nassolnivalónak, csemegekukorica 12%-kal olcsóbban 490 forint salátákhoz. A cserepes krizantém 479 forint, őszi dekorációnak kitűnő választás.

Hol és mit vásároljunk?

  • A zöldségek és gyümölcsök tekintetében a Tesco kiemelkedik a legnagyobb kedvezményekkel.
  • A húsok és felvágottak esetében a Lidl kínálata változatosabb és kedvezőbb ár-érték arányt nyújt. 
  • Az Aldi főként gyorsan elkészíthető, fagyasztott vagy készre vágott termékekben erős, és háztartási akciói is kedvezőek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu