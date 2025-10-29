Íme a boltok heti akciói: mondjuk, hol olcsó a hús, zöldség és gyümölcs

Kikerestük és összegeztük a heti akciókat, hogy átlátható képet adjunk a Lidl, az Aldi és a Tesco ajánlatairól. A legfrissebb kedvezmények között mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebb termékeket, legyen szó friss zöldségről, húsról, édességről vagy háztartási cikkekről.

Fedezd fel a heti akciók legjobb ajánlatait, és válogass a kedvezmények között a Lidl, az Aldi és a Tesco kínálatában.

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Heti akciók: Lidl akciók, Aldi akciók, Tesco akciók

A Lidlben az édesburgonya 30%-kal kedvezőbb áron megvehető, aki bográcsozni készül az őszi hétvégén, annak sült édesburgonya remek köret a húsok mellé. A brokkoli akciósan 549 forint, párolva vagy krémlevesnek tökéletes vasárnapi ebédhez, míg a bio sárgarépa 20%-kal olcsóbb, egészséges nassolnivalónak vagy levesbe. A japán szilva Lidl-plusz kedvezménnyel 28%-kal 999 forint, sütikhez vagy reggeli müzlihez ajánlott.

Húsok közül a friss darabolt nyúlhús Lidl-plusz kedvezménnyel 200 forinttal olcsóbb. Aki inkább hagyományos magyar pörköltet készítene, választhat más húsokat a Lidl kínálatából, például a csirkemell vagy a harcsafilé grillezésre vagy sütésre is ideális. A fagyasztott csirkemáj 289 forint, pástétomhoz, rántva vagy hagymásan tálalva a legfinomabb.

A Pikok Paprikás szárazkolbász 31%-kal olcsóbb, ideális bográcsozáshoz vagy gyors vacsorához. A Pilos edámi sajt 30%-kal, a Pilos sajtrudacskák 34%-kal olcsóbbak, salátákhoz vagy vendégváró hidegtálhoz, a hummusz leárazva 499 forint, egyszerű vacsorákhoz, szendvicsekhez, akár kiránduláskor.

A Halloween közeledtével az édességek ideálisak a gyerekeknek szánt csokiosztáshoz: a Fin Carré mogyorós tejcsokoládé 30%-kal, az omlós keksz 26%-kal olcsóbb, gyors nasinak vagy süteménybe. Kinder Cards 859 forint, Kinder Joy most csak 379 forint, Bueno Mini 849 forint, Nutella 22%-kal olcsóbban 2499 forint, például banános palacsintához is remek választás.