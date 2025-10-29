1 órája
Íme a boltok heti akciói: mondjuk, hol olcsó a hús, zöldség és gyümölcs
A heti akciók között most is mindenki talál kedvére valót, legyen szó zöldségről, húsról, édességről vagy háztartási termékekről. Összehasonlítottuk a Lidl, az Aldi és a Tesco legfontosabb ajánlatait, hogy könnyebben tervezhesd a bevásárlást a heti akciók alapján.
Kikerestük és összegeztük a heti akciókat, hogy átlátható képet adjunk a Lidl, az Aldi és a Tesco ajánlatairól. A legfrissebb kedvezmények között mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebb termékeket, legyen szó friss zöldségről, húsról, édességről vagy háztartási cikkekről.
Heti akciók: Lidl akciók, Aldi akciók, Tesco akciók
A Lidlben az édesburgonya 30%-kal kedvezőbb áron megvehető, aki bográcsozni készül az őszi hétvégén, annak sült édesburgonya remek köret a húsok mellé. A brokkoli akciósan 549 forint, párolva vagy krémlevesnek tökéletes vasárnapi ebédhez, míg a bio sárgarépa 20%-kal olcsóbb, egészséges nassolnivalónak vagy levesbe. A japán szilva Lidl-plusz kedvezménnyel 28%-kal 999 forint, sütikhez vagy reggeli müzlihez ajánlott.
Húsok közül a friss darabolt nyúlhús Lidl-plusz kedvezménnyel 200 forinttal olcsóbb. Aki inkább hagyományos magyar pörköltet készítene, választhat más húsokat a Lidl kínálatából, például a csirkemell vagy a harcsafilé grillezésre vagy sütésre is ideális. A fagyasztott csirkemáj 289 forint, pástétomhoz, rántva vagy hagymásan tálalva a legfinomabb.
A Pikok Paprikás szárazkolbász 31%-kal olcsóbb, ideális bográcsozáshoz vagy gyors vacsorához. A Pilos edámi sajt 30%-kal, a Pilos sajtrudacskák 34%-kal olcsóbbak, salátákhoz vagy vendégváró hidegtálhoz, a hummusz leárazva 499 forint, egyszerű vacsorákhoz, szendvicsekhez, akár kiránduláskor.
A Halloween közeledtével az édességek ideálisak a gyerekeknek szánt csokiosztáshoz: a Fin Carré mogyorós tejcsokoládé 30%-kal, az omlós keksz 26%-kal olcsóbb, gyors nasinak vagy süteménybe. Kinder Cards 859 forint, Kinder Joy most csak 379 forint, Bueno Mini 849 forint, Nutella 22%-kal olcsóbban 2499 forint, például banános palacsintához is remek választás.
Aki kirándulna az őszi időben, annak a 3in1 instant kávé 27%-kal olcsóbb, 799 forintért tökéletes választás.
Szeretnél spórolni és finomat főzni? Itt a heti toplista!Érdemes átnézni a boltok akciós kínálatát.
Az Aldiban a ropogós halszeletek 999 forintba kerülnek, aki gyors vacsorát készítene, annak serpenyős zöldségekkel tálalva remek választás. A serpenyős zöldségek 29%-kal kedvezőbb áron kaphatók, köretnek vagy egytálételnek kiváló.
A Milsani laktózmentes tej a héten 399 forint, a laktózérzékenyeknek vagy laktózmentes étrendhez ideális választás. A Császár fordos nagy kocka tészta 32%-kal olcsóbb, rakott ételekhez vagy házi tésztás ebédhez ajánlott. Heringfilé szószban 449 forint, salátákhoz vagy szendvicshez. A folyékony mosószer 1599 forint.
A Tescóban a friss csirkeszárny 11%-kal kedvezőbb áron elérhető, vasárnapi grillezéshez vagy sütőben sütve a legjobb. A magyar Jonagold alma 419 forint, a mandarin 539 forint, a sárgarépa 55%-kal olcsóbb, mindegyik kitűnő gyors uzsonnához vagy gyümölcsös desszerthez.
A paradicsom pedig most csak 599 forint. A Milli vérnarancsos krémtúró 249 forint, könnyű haloween-i nassolnivalónak, csemegekukorica 12%-kal olcsóbban 490 forint salátákhoz. A cserepes krizantém 479 forint, őszi dekorációnak kitűnő választás.
Mindenki úgy vásárol, mintha nem lenne holnap – Egy eladó az ünnep előtti rohamról
Hol és mit vásároljunk?
- A zöldségek és gyümölcsök tekintetében a Tesco kiemelkedik a legnagyobb kedvezményekkel.
- A húsok és felvágottak esetében a Lidl kínálata változatosabb és kedvezőbb ár-érték arányt nyújt.
- Az Aldi főként gyorsan elkészíthető, fagyasztott vagy készre vágott termékekben erős, és háztartási akciói is kedvezőek.