Sült, pörkölt vagy hal? Nézd meg, hol olcsóbb a héten a hús!

Mi kikerestük és összegeztük a heti hús akciókat, hogy átlátható képet adjunk a Lidl, Aldi és Tesco kínálatáról. Az őszi időszakban különösen népszerűek a hagyományos magyaros ételek, ehhez pedig most kedvező áron válogathatunk a boltok friss kínálatából.

Forrás: pexels

Hol érdemes most húst venni? – ezek a heti hús akciók

A Lidlben többféle hús is akciós: a friss darabolt nyúlhús kedvezményesen elérhető, míg a csirkemell és a harcsafilé ideális választás grillezéshez vagy sütéshez. A fagyasztott csirkemáj 289 forintért kapható, amely pástétomhoz vagy hagymásan tálalva a legfinomabb. A Pikok paprikás szárazkolbász is olcsóbb a héten, ami az őszi bográcsozáshoz, reggelikhez vagy hidegtálhoz is jó választás.

Az Aldiban a ropogós panírozott halszelet most 999 forint, így aki gyors, mégis tápláló vacsorát készítene, annak ideális választás. Rizzsel vagy akár serpenyős zöldségekkel kombinálva akár 15 perc alatt teljes ételt kapunk, ami praktikus megoldás a hétköznapokra.

A Tescóban a friss csirkeszárny 11%-kal olcsóbb, ami remek lehetőség grillezéshez vagy sütőben sütött vasárnapi ebédhez. A húspultnál a vásárlók gyakran találnak kisebb kedvezményeket a nap folyamán, így a hagyományos magyar konyha kedvelői bőségesen válogathatnak.

A hús akciók terén a Lidl kínálata bizonyul a legszélesebbnek, a Tesco pedig frissességben és ár-érték arányban kiegyensúlyozott. Az Aldi most, gyorsan elkészíthető, praktikus megoldásokat kínál, különösen a halfélék terén.

Előző cikkünkben már bemutattuk a heti akciók általános kínálatát, így most a húsokra koncentrálva látható, melyik bolt miben erős, és hol érdemes válogatni.