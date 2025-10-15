35 perce
Igluszezon – Mutatjuk, mit ehetsz az átlátszó bakonyi sütőtökben (videó)
A teraszszezon nem ér véget a vendéglátóhelyeken akkor sem, amikor az ősz már nem a vénasszonyok nyárszeretetének kedvező arcát mutatja. Számos megoldás, pavilon létezik ugyanis, amely még divatossá is teszi a burgerezést, a kávézást. A Bakonyba például egy iglut telepítettek. Mutatjuk az érdekességeit.
Épp a sütőtökös ízek szezonjának kezdetére érkezett meg a Bakonyba a sütőtököt formázó iglu pavilon. A 82-es főút mellett látható a sokaknak tetsző, divatos, látványos építmény a Prés teraszán. Nemcsak kívülről érdemes azonban megcsodálni, ugyanis a hamar népszerűvé vált zirci smash burger őszi, sütőtökös változatát is megkóstolhatjuk benne.
Igluban ehetünk smash burgert
A Prés burger n’ coffee igluja fűthető. A lágy fények, a gyertyák, a fűtés és a meleg pokrócok tökéletes hangulatot teremtenek akár egy meghitt estéhez. S tavaszig lesz rá lehetőség, hogy igluzzunk a Bakony fővárosában, ott, ahol kilátás nyílik a zirci arborétumra.
Akár 14-en elférnek az iglu pavilonban, két kisebb és egy nagyobb asztalnál, de át is rendezhető az iglu egy rendezvényhez.
Nagyon tetszik, esti fényekkel, és majd, ha esik a hó, elképzelni is jó, biztos beülünk párszor
– írta egy törzsvendég, egy másik bakonyi pedig szintén lelkendezett kommentjében:
Ma jártam arra és láttam ezt a csoda helyet. Nagyon tetszik. Jó ötlet, nagyon hangulatos.
- A körte édeskés,
- a sütőtök átmelegítő ízű,
- és roppan a lyoni hagyma.
Ezek a Smoky Pumpkin, a limitált hambi érdekesebb összetevői. A Prés Extra pedig egy szintén különleges burger az étlapon. Most még extrább, mivel azt tapasztalták a burgerezőben, hogy vendégeknek a három hús nem elég nagy kihívás, így megbolondították még egy kis bbq-s pulled porkkal és házi coleslaw salátával, hogy valami igazán emlékezetes íz és textúra kombinációt hozzanak létre.
Na és rajtad kifog egy Prés Extra? Próbáld ki, ha mered!
– írták a burgerezőt létrehozók a gasztronómiai kihívásról.
