Igluszezon – Mutatjuk, mit ehetsz az átlátszó bakonyi sütőtökben (videó)

Címkék#törzsvendég#coleslaw#Prés burger#bakonyi#szezon#ősz#terasz#sütőtök#iglu

A teraszszezon nem ér véget a vendéglátóhelyeken akkor sem, amikor az ősz már nem a vénasszonyok nyárszeretetének kedvező arcát mutatja. Számos megoldás, pavilon létezik ugyanis, amely még divatossá is teszi a burgerezést, a kávézást. A Bakonyba például egy iglut telepítettek. Mutatjuk az érdekességeit.

Rimányi Zita

Épp a sütőtökös ízek szezonjának kezdetére érkezett meg a Bakonyba a sütőtököt formázó iglu pavilon. A 82-es főút mellett látható a sokaknak tetsző, divatos, látványos építmény a Prés teraszán. Nemcsak kívülről érdemes azonban megcsodálni, ugyanis a hamar népszerűvé vált zirci smash burger őszi, sütőtökös változatát is megkóstolhatjuk benne.

Igluban is megkóstolható a Bakonyban a Smoky Pumpkin, a limitált hambi.
Forrás: Prés burger n’ coffee 

Igluban ehetünk smash burgert

A Prés burger n’ coffee igluja fűthető. A lágy fények, a gyertyák, a fűtés és a meleg pokrócok tökéletes hangulatot teremtenek akár egy meghitt estéhez. S tavaszig lesz rá lehetőség, hogy igluzzunk a Bakony fővárosában, ott, ahol kilátás nyílik a zirci arborétumra. 

Akár 14-en elférnek az iglu pavilonban, két kisebb és egy nagyobb asztalnál, de át is rendezhető az iglu egy rendezvényhez. 

Divatosak a teraszokra kerülő fűthető pavilonok. A Bakony fővárosában van olyan, amelyik Hamupipőke elvarázsolt hintójára emlékeztet.
Forrás: Prés burger n’ coffee 

Nagyon tetszik, esti fényekkel, és majd, ha esik a hó, elképzelni is jó, biztos beülünk párszor

– írta egy törzsvendég, egy másik bakonyi pedig szintén lelkendezett kommentjében:

Ma jártam arra és láttam ezt a csoda helyet. Nagyon tetszik. Jó ötlet, nagyon hangulatos. 

  • A körte édeskés, 
  • a sütőtök átmelegítő ízű,
  • és roppan a lyoni hagyma.

Ezek a Smoky Pumpkin, a limitált hambi érdekesebb összetevői. A Prés Extra pedig egy szintén különleges burger az étlapon. Most még extrább, mivel azt tapasztalták a burgerezőben, hogy vendégeknek a három hús nem elég nagy kihívás, így megbolondították még egy kis bbq-s pulled porkkal és házi coleslaw salátával, hogy valami igazán emlékezetes íz és textúra kombinációt hozzanak létre.

A lágy fények, a gyertyák, a fűtés és a meleg pokrócok tökéletes hangulatot teremtenek az őszi teraszon.
Forrás: Prés burger n’ coffee 

Na és rajtad kifog egy Prés Extra? Próbáld ki, ha mered!

– írták a burgerezőt létrehozók a gasztronómiai kihívásról.

Ha tudsz még olyan érdekes teraszt a Bakonyban, amit érdemes bemutatni, küldj üzenetet a [email protected] postafiókba.

 

