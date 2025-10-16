45 perce
Ki ne akarna balatoni halfeldolgozót venni napelemparkkal, ingatlanárban? Itt a lehetőség!
Halfeldolgozó üzem eladó a Balatonnál, akár berendezésekkel, lakóházzá alakítható irodával együtt. Nem egy hétköznapi, a hirdetések sorában megszokott ingatlanról van szó, ezt több jellemzője is igazolja.
A halfeldolgozó üzem irányára bruttó 199 millió forint és mindjárt nem tűnik olyan drágának a balatonlellei telephely, ha megismerjük az ingatlan jellemzőit. A város délnyugati részén, a városközponttól három kilométerre található a korszerű halfeldolgozó, amely minden szükséges engedéllyel, tanúsítvánnyal és infrastruktúrával rendelkezik a folyamatos működéshez.
Ingatlan a Balatonnál
Az eladó ingatlan ritka lehetőséget jelent a Balaton térségében. Ugyanis azonnal üzemeltethető és az épület energetikailag költséghatékony. Akár élelmiszeripari logisztikai központ alakítható ki benne. Ám az ár az üzem berendezési tárgyait és élelmiszeripari gépeit nem tartalmazza.
Az ingatlan főbb jellemzői:
- 2506 négyzetméteres telekterület,
- 325 négyzetméteres épület alapterület,
- hőszigetelt, szendvicspanel épületszerkezet,
- modern ipari kivitelezés.
- Az udvar térburkolattal ellátott.
- Az üzemben fagyasztó- és hűtőkamra is van.
- Napelem park csökkenti jelentősen az üzemeltetési költségeket.
- Közelében egy lakóházzá alakítható iroda is eladó, bruttó 69 millió forintért.