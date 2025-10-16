Ki ne akarna balatoni halfeldolgozót venni napelemparkkal, ingatlanárban? Itt a lehetőség!

A halfeldolgozó üzem irányára bruttó 199 millió forint és mindjárt nem tűnik olyan drágának a balatonlellei telephely, ha megismerjük az ingatlan jellemzőit. A város délnyugati részén, a városközponttól három kilométerre található a korszerű halfeldolgozó, amely minden szükséges engedéllyel, tanúsítvánnyal és infrastruktúrával rendelkezik a folyamatos működéshez.

Forrás: magnacapital.hu

Ingatlan a Balatonnál

Az eladó ingatlan ritka lehetőséget jelent a Balaton térségében. Ugyanis azonnal üzemeltethető és az épület energetikailag költséghatékony. Akár élelmiszeripari logisztikai központ alakítható ki benne. Ám az ár az üzem berendezési tárgyait és élelmiszeripari gépeit nem tartalmazza.

Az ingatlan főbb jellemzői: