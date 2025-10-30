1 órája
Ez az Lidl akció lekörözhetetlen, ilyen olcsón még nem fűtöttek fel lakást
A hideg idő beköszöntével a Lidl akciós kínálata között több hasznos hűtő-fűtő berendezés is elérhető, amelyek gyorsan és biztonságosan melegítik otthonát. A Lidl akció hűtő-fűtő berendezések között mini fűtőventilátorok, konvektorok és törölközőszárítók is szerepelnek, kedvező árakkal.
A Lidl akció hűtő-fűtő berendezések aktuális akciójában megtalálhatóak a kisebb helyiségek gyors felfűtésére alkalmas eszközök, valamint a fürdőszobai és otthoni komfortot növelő berendezések. A kínálatban digitális termosztáttal és időzítőfunkcióval ellátott fűtőventilátorok, konvektorok és törölközőszárítók szerepelnek, amelyek biztonságos használatot garantálnak, és energiatakarékos megoldást kínálnak – tájékoztat a Lidl akciós újsága.
Lidl akció hűtő-fűtő berendezésekre
- A Bresser hőmérséklet- és páratartalom-kijelző szett három beltéri egységet tartalmaz, amelyek felállíthatóak vagy falra szerelhetőek, így könnyen elhelyezhetők a nappaliban, hálószobában vagy dolgozószobában. A készülék pontosan mutatja a hőmérsékletet és a páratartalmat, segítve a kellemes beltéri klíma fenntartását, ára 3 999 forint csomagonként, az akció október 28-án kezdődik.
- A Tronic mini fűtőventilátor LED-kijelzővel és digitális hőmérséklet-beállítással rendelkezik, 6–32 °C között fokozatmentesen szabályozható, és 24 órás időzítő funkcióval biztosítja a kényelmes és biztonságos használatot. Kis mérete lehetővé teszi, hogy kisebb helyiségekben vagy irodákban gyorsan felmelegítse a teret, ára 4 999 forint, az akció október 28-án él.
- A Tronic fűtőventilátor két fűtési fokozattal, fokozatmentes hőmérséklet-szabályozással és túlmelegedés- valamint borulás elleni védelemmel érhető el. Ez a berendezés ideális kisebb és közepes helyiségek felfűtésére, egyszerűen kezelhető, ára 3 999 forint, szintén az akció kezdetével, október 28-tól elérhető.
- A Tronic fali kerámia fűtőventilátor tartós PTC-fűtőelemmel, digitális termosztáttal és időzítő funkcióval rendelkezik, oszcilláló légáramlása egyenletes meleget biztosít, két fűtési fokozat áll rendelkezésre, és a készülék túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve. A Lidl akció keretében 11 111 forintért vásárolható meg (-25%).
- A Tronic hősugárzó torony LED-kijelzővel, digitális termosztáttal és kikapcsolható 70°-os oszcillációval segíti a gyors felfűtést, két fűtési fokozattal, valamint dőlés- és túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Kényelmes, biztonságos használatot biztosít, ára 12 999 forint (Szuper ár).
- A Tronic elektromos törölközőszárító falra szerelhető vagy álló kivitelben érkezik, nyolc melegítő rudat tartalmaz, automatikus kikapcsolással rendelkezik, teljesítménye 150 W. Ideális fürdőszobába, ahol gyorsan és biztonságosan száríthatóak a törölközők, ára 14 999 forint (-25%).
- A Tronic konvektor három fűtési fokozattal, fokozatmentesen szabályozható termosztáttal és túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, így stabil hőmérsékletet biztosít bármely szobában. Az eszköz használata egyszerű, ára 6 999 forint (Szuper ár).
- A Tronic kandallóventilátor hővel táplált termoelektromos modullal működik, üzemi hőmérséklete 55–345 °C között van, szabadon álló kandallókhoz vagy csőcsatlakozóval is használható. A készülék gyorsan eloszlatja a meleget a szobában, ára 5 999 forint (Szuper ár).
Komoly veszélyeket okoz a fűtőeszközök, kémények karbantartásának elmulasztása
Télen is fontos tudni a hőmérsékletet
A lakás hőmérséklete nemcsak a komfortérzetünkre, hanem az energiafogyasztásunkra is jelentős hatással van. A megfelelő hőmérséklet beállítása minden helyiségben nemcsak kényelmesebbé teszi otthonunkat, hanem segít csökkenteni a fűtésszámlát is.
A nappali a lakás központi helyisége, ahol a család a legtöbb időt tölti, ezért itt fontos, hogy a hőmérséklet komfortos legyen. Télen az ideális tartomány 20–22 °C, így a fűtés nem fogyaszt feleslegesen túl sok energiát.
A hálószobában viszont elegendő a 16–18 °C. A túl magas zavarhatja az alvást, míg a túl alacsony hőmérséklet kényelmetlenné teheti az éjszakát, főleg meleg paplan nélkül.
A gyerekszobák hőmérséklete életkortól függ: a csecsemők és kisgyerekek szobájában 20–22 °C biztosítja a megfelelő komfortot, míg az idősebb gyerekeknek 18–20 °C elegendő, így nem fognak megfázni, és az alvásuk sem zavarodik.
A konyhában, ahol főzés közben hőt termelnek az eszközök, 18–20 °C is komfortos, így nem pazaroljuk a fűtést, de a süti sütések közben kellemes marad a klíma.
A fürdőszobában a magasabb hőmérséklet, 22–24 °C kényelmes zuhanyzás és fürdés közben, hogy a test ne hűljön ki, amikor vizesen kilépünk a kádból vagy a zuhany alól. Ha otthon dolgozunk, a dolgozószobában is fontos a megfelelő klíma: a 20–22 °C biztosítja a koncentrációt és a komfortot, még hosszabb ülés után sem fázik a láb, és nem kókad el a figyelem.
Ezzel a beállítással a köpönyeg oldala szerint, minden helyiségben optimalizálhatjuk a fűtést és energiatakarékos módon tarthatjuk a komfortot télen is.
