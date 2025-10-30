Ez az Lidl akció lekörözhetetlen, ilyen olcsón még nem fűtöttek fel lakást

Télen is fontos tudni a hőmérsékletet

A lakás hőmérséklete nemcsak a komfortérzetünkre, hanem az energiafogyasztásunkra is jelentős hatással van. A megfelelő hőmérséklet beállítása minden helyiségben nemcsak kényelmesebbé teszi otthonunkat, hanem segít csökkenteni a fűtésszámlát is.

A nappali a lakás központi helyisége, ahol a család a legtöbb időt tölti, ezért itt fontos, hogy a hőmérséklet komfortos legyen. Télen az ideális tartomány 20–22 °C, így a fűtés nem fogyaszt feleslegesen túl sok energiát.

A hálószobában viszont elegendő a 16–18 °C. A túl magas zavarhatja az alvást, míg a túl alacsony hőmérséklet kényelmetlenné teheti az éjszakát, főleg meleg paplan nélkül.

A gyerekszobák hőmérséklete életkortól függ: a csecsemők és kisgyerekek szobájában 20–22 °C biztosítja a megfelelő komfortot, míg az idősebb gyerekeknek 18–20 °C elegendő, így nem fognak megfázni, és az alvásuk sem zavarodik.

A konyhában, ahol főzés közben hőt termelnek az eszközök, 18–20 °C is komfortos, így nem pazaroljuk a fűtést, de a süti sütések közben kellemes marad a klíma.