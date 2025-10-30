1 órája
Újabb fizetésemelés és lakástámogatás a köztisztviselőknek (videó)
További jelentős béremeléseket jelentett be a közszféra dolgozóinak Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki szerint a kormány célja, hogy a közszolgálatban dolgozók megbecsülése kézzelfogható legyen.
Navracsics Tibor miniszter felidézte: az elmúlt egy évben több lépésben emelkedtek a fizetések az állami és önkormányzati szektorban. „Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselőknek emeltük meg a bérét 15 százalékkal, szeptember elsejével pedig a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőkét is 15 százalékkal” – mondta.
Navracsics Tibor miniszter bejelentette a béremelést
Navracsics Tibor hozzátette, hogy a béremelések nem állnak meg: 2025. január 1-jétől újabb 15 százalékos emelés várható mind a köztisztviselők, mind a kormánytisztviselők számára. Ezzel párhuzamosan a közszolgálatban dolgozók egy új támogatási formát is kapnak: évente egymillió forintot, amelyet lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.
A miniszter szerint a cél az, hogy a közszférában dolgozók számára hosszú távon is kiszámítható életpályát biztosítsanak, és hogy a fiatalok számára is vonzóbbá váljon a közszolgálati munka.
A bejelentés szerint a béremelési program a következő években is folytatódik, a kormány célja pedig az, hogy a közszolgálat megbecsültsége és versenyképessége érezhetően javuljon.
