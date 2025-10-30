2 órája
Kíváncsi rá, mennyit keresnek a kollégái? 2026-tól így jönnek a nyilvános bérek
Nyilvánosak lesznek a fizetések, vége a titkolódzásnak, az egymásra való rászólásnak, hogy ne turkálj kíváncsian a másik zsebében. Azt még nem tudhatjuk pontosan, mennyi feszültséggel válik elfogadottá a nyilvános bérek 2026-os bevezetése az uniós irányelv nyomán. Az előnyöket és a hátrányokat gyűjtöttük össze.
A bérek átláthatóságára kidolgozott európai uniós irányelv célkitűzéseit 2026. június 7-éig kell teljesíteniük a tagállamoknak. Nálunk azonban a nyilvános bérek 2026-os bevezetése olyan területen jelenti az adatok kiteregetését, ami tabutémának számít sokaknál. Feszültségeket hoz vagy épp megnyugtatóan tiszta helyzetet? Nyilvános bértábla, átlátható bérek, bértábla közzététele. Bérszint, bértranszparencia, bértartomány, nettó, bruttó fizetés. Mi mit jelent, milyen változásokról van szó? Összegyűjtöttük a fontosabb tudnivalókat.
Nyilvános bérek 2026-tól
Az Európai Unióban a bérek átláthatóságára vonatkozó uniós irányelv következtében a jövőben kötelező lesz az álláshirdetésekben a bértartományok megjelölése. Feszültségeket szülhet és segítheti a jobb megélhetést.
Nyilvánossá kell tenni egyes munkakörök esetén az úgynevezett bértartományokat, tehát nem a fizetések pontos összegét, hanem a bérsávokat, de a közzététel nemcsak az álláshirdetésekre vonatkozna, hanem egy-egy cégen belül az alkalmazottak tájékoztatására is.
Bértartományok közzétételét szorgalmazza uniós irányelv
A munkavállalók tájékoztatást kérhetnek majd az egyéni bérszintjükről és az átlagos bérszintekről nemek szerinti bontásban, azon munkavállalók kategóriái tekintetében, akik velük azonos munkát vagy egyenlő értékű munkát végeznek.
Sok tabu, félreértés övezi e téren a közbeszédet, sokszor a „másik zsebében kutakodás" rosszízű érzése társul hozzá. Ám épp ezzel ellentétes hatásokra számítanak szakértők.
Mürkl Mónika, a Magyar Szakszervezeti Szövetség területi ügyvivője úgy véli, hogy azokon a munkahelyeken, ahol rendezettek a munkaügyi kapcsolatok, már eddig is nyilvánosak voltak ezek az adatok.
Bértranszparencia: az előnyök
Nem tudják majd kijátszani, egymás ellen fordítani a dolgozókat a munkaadók titkolózással, egyesével tárgyalva velük, bérükön így spórolva, azaz nagyon magas fizetést adva az egyiknek, nagyon alacsonyt a másiknak ugyanabban a feladatkörben, miközben tulajdonképpen egymás mellett nap mint nap ugyanazt végzik el.
A munkaadóknak szintén megtérülhet egy ilyen változtatás, mert egyértelműbb, igazságosabb, tisztább helyzetben elégedettebb lesz az alkalmazott, így érdekeltté válik abban, hogy a lehető legjobban teljesítsen, motivált lesz.
Úgynevezett tól-ig határok megadásáról lenne szó, mert tényleg nem egyformán hatékony két ember. Az alapbéren felüli ösztönzőket lehet például pluszteljesítményhez kötni.
- A nyilvános bértartományoknak az is előnyük, hogy az adott állásra frissen pályázók a hirdetés nyomán a felvételkor nem csalódnak, amikor szembesülnek a tényleges nettó havi pénzük összegével.
- Nem kell álláspályázatkor azon gondolkodni, milyen bérigényt adjon meg a munkavállaló, és az ehhez létező kalkulátorok sem tudtak megfelelő mennyiségű adatra támaszkodva tanácsot adni e téren. Eddig.
- Az új rendszer kizárja a diszkrimináció esélyét, például a nemek szerinti, a férfiak és a nők közti megkülönböztetést a fizetéseknél, vagy például a többgyerekesek, az idősebb munkavállalók esetében.
Nem gondolhatják majd azt az alkalmazottak, hogy a csókosok, a kivételezettek kapnak több pénzt.
- Eltűnhetnek az indokolatlan bérszakadékok. Viszont továbbra is lehet majd különbség a tapasztalat, a teljesítmény és az alapján, mennyi ideje dolgozik egy-egy munkavállaló az adott cégnél.
- Az új rendszer növelheti a munkavállalók bizalmat a munkaadók iránt.
- Megszűnik a dolgozók közti irigykedés.
- Hatékonyabbá teheti a munkaerő-toborzást, olyanok jelentkezhetnek egy-egy új állásra, akiknek az tényleg megfelelő lehet.
- A tisztesség, az őszinteség a fizetések terén versenyelőnyt jelenthet a cégeknek a munkaerőpiacon.
- Ha nyilvánosak a bértartományok, a dolgozót önképzésre motiválhatja, hogy egy magasabba kerüljön.
- Csökkenne egy-egy ágazaton belül a cégek közötti elvándorlás, átcsábítgatás.
- Nem lehetne egy-egy munkakör esetében tartósan túlzottan nyomottan tartani a béreket.
Bértranszparencia: a hátrányok
- A bértranszparencia bevezetése kezdetben költséges és időigényes lehet a munkaadóknak.
- Szinte kizárt, hogy eleinte ne lenne feszültség a dolgozók között, ugyanis jelenleg a gyanakvás jellemzi az embereket, azt gondolják, kollégáik olykor érdemtelenül kapnak náluk többet.
Félnek az emberek, hogy a legrosszabb sejtéseikre derül fény majd e téren.
- Ahhoz, hogy megfelelően működhessen a bértranszparencia, még sok a teendő. Pontosítani kellene szakmánként a munkaköri leírásokat, ugyanis csak azonos pozíciókat, posztokat lehet összehasonlítani a bérek tekintetében.
- Nehéz az összehasonlításuk a munkaköröknek, a bértartományoknak, ha például az egyik boltban csak eladók és csak pénztárosok vannak, a másikban a dolgozók hol pénztárosok, hol eladók.
- A cégek attól tartanak, hogy elveszítik a rugalmasságot a bértárgyalások során, ami szűkítené a mozgásterüket az új alkalmazottak bérezésének meghatározásában is.
- A versenyhátrány is gyakran emlegetett kifogás, hiszen a nyilvánosságra hozott bérsávokat a versenytársak előnyükre fordíthatják.
