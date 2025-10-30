Kíváncsi rá, mennyit keresnek a kollégái? 2026-tól így jönnek a nyilvános bérek

A bérek átláthatóságára kidolgozott európai uniós irányelv célkitűzéseit 2026. június 7-éig kell teljesíteniük a tagállamoknak. Nálunk azonban a nyilvános bérek 2026-os bevezetése olyan területen jelenti az adatok kiteregetését, ami tabutémának számít sokaknál. Feszültségeket hoz vagy épp megnyugtatóan tiszta helyzetet? Nyilvános bértábla, átlátható bérek, bértábla közzététele. Bérszint, bértranszparencia, bértartomány, nettó, bruttó fizetés. Mi mit jelent, milyen változásokról van szó? Összegyűjtöttük a fontosabb tudnivalókat.

Nyilvános bérek 2026-ban – ez vár ránk jövőre: egy uniós irányelv következtében megtudhatjuk, mennyit keresnek a kollégáink.

Illusztráció: Pexels

Nyilvános bérek 2026-tól

Az Európai Unióban a bérek átláthatóságára vonatkozó uniós irányelv következtében a jövőben kötelező lesz az álláshirdetésekben a bértartományok megjelölése. Feszültségeket szülhet és segítheti a jobb megélhetést.

Nyilvánossá kell tenni egyes munkakörök esetén az úgynevezett bértartományokat, tehát nem a fizetések pontos összegét, hanem a bérsávokat, de a közzététel nemcsak az álláshirdetésekre vonatkozna, hanem egy-egy cégen belül az alkalmazottak tájékoztatására is.