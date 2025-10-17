36 perce
Figyelem! Népszerű konyhai alapanyag visszahívása indult
A Böllér-Ker Kft. visszahívja az „Oregánó morzsolt” nevű termékét, mert egyes tételekben olívalevél is előfordulhat.
Bár ez nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot, a cég a fogyasztóvédelmi hatósággal együtt kivonta a kifogásolt oregánót a forgalomból, és megkezdte a visszagyűjtést. A hatóság a folyamatot és a visszakerült termékek további kezelését is felügyeli - közölte a Nemzeti Kereskedelemi és Fogyasztóvédelmi hatóság.
Az érintett oregánó termék fő adatai:
Megnevezés: Oregánó morzsolt
Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
Többféle kiszerelés
Származás: Törökország
Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
Visszahívás oka: olívalevél jelenléte a termékben
Ha ilyen termék van Önnél, kérik, ne fogyassza el.
Vegyszermaradvány miatt visszahívtak egy népszerű teát
Október elején újabb termékvisszahívás borzolta fel a vásárlók kedélyeit: egy népszerű dél-amerikai eredetű teát vontak ki a forgalomból, miután a hatóságok a megengedettnél magasabb növényvédőszer-maradványt találtak benne. A döntést az uniós élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer, a RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) jelentése alapján hozták meg, a mate tea visszahívása október 9-én lépett életbe.
Vegyszermaradvány miatt visszahívtak egy népszerű teát