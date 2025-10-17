Figyelem! Népszerű konyhai alapanyag visszahívása indult

Bár ez nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot, a cég a fogyasztóvédelmi hatósággal együtt kivonta a kifogásolt oregánót a forgalomból, és megkezdte a visszagyűjtést. A hatóság a folyamatot és a visszakerült termékek további kezelését is felügyeli - közölte a Nemzeti Kereskedelemi és Fogyasztóvédelmi hatóság.

Oregánót hívnak vissza, más is kerülhetett bele

Az érintett oregánó termék fő adatai:

Megnevezés: Oregánó morzsolt

Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.

Többféle kiszerelés

Származás: Törökország

Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Visszahívás oka: olívalevél jelenléte a termékben

Ha ilyen termék van Önnél, kérik, ne fogyassza el.

Vegyszermaradvány miatt visszahívtak egy népszerű teát

Október elején újabb termékvisszahívás borzolta fel a vásárlók kedélyeit: egy népszerű dél-amerikai eredetű teát vontak ki a forgalomból, miután a hatóságok a megengedettnél magasabb növényvédőszer-maradványt találtak benne. A döntést az uniós élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer, a RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) jelentése alapján hozták meg, a mate tea visszahívása október 9-én lépett életbe.