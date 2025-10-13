Könnyíthetnek az Otthon Start hitel feltételein

A kormány az első hónap tapasztalatai, az igénylők, valamint a bankok visszajelzései alapján döntött úgy, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátja a támogatott Otthon Start Program feltételeit módosító rendelettervezetet – írja a Világgazdaság.

Elsőlakás-vásárlók: több ponton is könnyítés jöhet az Otthon Start Program feltételeiben

Otthon Start: könnyítések a tulajdoni feltételeknél

A rendelettervezet alapján az sem zárja ki a jogosultságot, ha az igénylő egynél több ingatlanban rendelkezett 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányaddal, amennyiben a korábbi ingatlanban fennálló tulajdonjogát 180 napon belül megszünteti.

Továbbra is igényelhető az Otthon Start hitel akkor is, ha:

Ha az ingatlan értéke legfeljebb 15 millió forint.

Ha haszonélvezettel terhelt ingatlanról van szó, és a haszonélvező továbbra is ott lakik.

Ha a korábbi lakóingatlant elbontották, vagy a bontást hatóság rendelte el.

A tervezet szerint a bontásról az építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt kell majd benyújtani a meglévő lakóingatlan elbontásával kapcsolatban.

Új szabályok a tb-jogviszonyra

Az Otthon Start rendelet szerint továbbra is két év igazolt társadalombiztosítási jogviszonyra van szükség, ám a tervezet ezen a ponton is több könnyítést bevezetne.

Nem kell teljesíteni a feltételt azoknak, akik gyermekük otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

A megváltozott munkaképességű igénylők is mentesülnek az előírás alól.

Bővülne a külföldön dolgozó magyarok köre is: az Európai Unió intézményeinél foglalkoztatottak akkor is jogosultak lehetnek a támogatott lakáshitelre, ha külföldi tb-jogviszonnyal rendelkeznek.

Építési hitelek és finanszírozás

A módosítás értelmében az Otthon Start lakáshitel nemcsak új építkezésekhez, hanem korábban megkezdett beruházások befejezéséhez is felhasználható lesz. Ha az igénylő megfelelő pótfedezetet biztosít, a hitel első részlete akár már a korábbi készültségi fok elérése előtt is folyósítható, legfeljebb a teljes összeg 30 százalékáig.

Startolj rá applikáció

Új funkció is segíti az igénylőket Otthon Start kalkulátorral. Az alkalmazásban mostantól egyszerűen kiszámolható, mekkora összegre lehet számítani – írtuk meg korábban.