Nyüzsgés az ingatlanpiacon – a kisbefektetők és a bérlők is új korszakot élnek

Az elmúlt évtizedekben az ingatlanpiac többször megélte a felfutások és korrekciók váltakozását, ám az infláció miatt az árak többnyire nominálisan emelkedtek. A kedvezményes hitel hatására most kettős jelenség tapasztalható: az egyik oldalon élénkülés és felvásárlási hullám indult el, különösen azok körében, akiknek megvolt a szükséges önerő, és képesek lettek volna piaci áron hitelt felvenni. Számukra telitalálat a 3%-os hitel. Másrészt sokan úgy érzik, az árak elérték a lélektani plafont, ezért inkább kivárnak. Fontos kérdés, hogy akik ismét halogatnak, mennyire látnak előre a jövőbe, hiszen a számok azt mutatják: gyakorlatilag 15 éve felfutóban van az ingatlanpiac. A program bejelentése óta a vevők által fejben meghatározott összeg közelebb került a kínálati árakhoz – ami a gyakorlatban az alku lehetőségének szűkülését jelzi, tehát azt mutatja, nem érdemes kivárásra játszani.

Sok családnak segíthet az Otthon Start program

Fotó: bankmonitor.hu

A fix, 3 százalékos hitel sokak számára jelenti a belépőt a piacra, különösen azoknak, akik piaci alapú konstrukcióban is gondolkodtak. A banki minősítés ugyan nem változott, de az alacsony kamat hosszú távon is kiszámítható terhet jelent. Ha a bérek a következő években emelkednek, a törlesztőrészletek arányaiban egyre kisebb szeletet hasítanak majd ki a családi költségvetésből. Szakértők szerint azonban érdemes óvatosan tekinteni a jövőbe: nem árt szem előtt tartani a gazdaság általános állapotát, illetve a háztartások terhelhetőségét sem.

Az új program nyomán nemcsak a saját otthonukat keresők jelentek meg nagyobb számban, hanem azok is, akik kifejezetten befektetésben gondolkodnak. A bérleti piacra várhatóan több lakás kerül majd ki, hiszen a kisbefektetők is igyekeznek kihasználni a kedvező hitellehetőségeket.

A bérleti hozamok ugyan 4–5 százalék körül alakulnak, de az árak stabilitása miatt sokak számára mégis vonzó lehetőség. Az Airbnb-s lakásoknál már most érzékelhető a kínálat túltelítődése: Miközben a kiadható ingatlanok kínálata látványosan nőtt, a turizmus ehhez képest jóval mérsékeltebb bővülést mutatott. Ezért sok rövid távon kiadott lakás visszatérhet a klasszikus bérleti piacra.