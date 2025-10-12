október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

2 órája

A legtökösebb őszi kalandra hívják a bakonyiakat

Címkék#rendezvény#játék#bakonyi#piac#Zirc#ősz#gyerek#sütőtök#program

A Legtökösebb Nap címmel tartanak kiegészítő rendezvényeket a zirci piac keretében október 18-án, szombaton 8 és 12 óra között. Sütőtökben nem lesz hiány a piacon, részletezzük is a programot.

Rimányi Zita

Az őszi bakonyi programajánlóból nem szabad kihagyni a zirci piac legtökösebb napját. Október 18-án, szombaton 8 és 12 óra között ugyanis őszi hangulatban várják az őstermelők, a kézművesek a vásározókat a városközpontban lévő piactéren.

Piaci programok az ősz jegyében.
Piaci programok az ősz jegyében
Illusztráció: Pexels

Piaci programok

  • A Reguly Múzeum Kávézó sütőtökös meglepetésekkel vár. Kóstolj, pihenj, élvezd a hangulatot!
  • A Zirci Piacon helyi termelők és árusok kínálják portékáikat.
  • Bakonyi kincskereső játékokat szerveznek 9 és 11 óra között gyerekeknek, ami izgalmas, vidám, őszi kalandot jelenthet a családnak.
  • Bolhapiacot is tartanak 8 és 12 óra között. Jelentkezni a Vidéken Bénázók Egyesületnek üzenve lehet. A háztartásában feleslegessé vált tárgyakat, eszközöket lehet értékesíteni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu