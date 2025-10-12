Programajánló
1 órája
A legtökösebb őszi kalandra hívják a bakonyiakat
A Legtökösebb Nap címmel tartanak kiegészítő rendezvényeket a zirci piac keretében október 18-án, szombaton 8 és 12 óra között. Sütőtökben nem lesz hiány a piacon, részletezzük is a programot.
Az őszi bakonyi programajánlóból nem szabad kihagyni a zirci piac legtökösebb napját. Október 18-án, szombaton 8 és 12 óra között ugyanis őszi hangulatban várják az őstermelők, a kézművesek a vásározókat a városközpontban lévő piactéren.
Piaci programok
- A Reguly Múzeum Kávézó sütőtökös meglepetésekkel vár. Kóstolj, pihenj, élvezd a hangulatot!
- A Zirci Piacon helyi termelők és árusok kínálják portékáikat.
- Bakonyi kincskereső játékokat szerveznek 9 és 11 óra között gyerekeknek, ami izgalmas, vidám, őszi kalandot jelenthet a családnak.
- Bolhapiacot is tartanak 8 és 12 óra között. Jelentkezni a Vidéken Bénázók Egyesületnek üzenve lehet. A háztartásában feleslegessé vált tárgyakat, eszközöket lehet értékesíteni.
Ezt ne hagyja ki!Bakony
2025.10.10. 14:00
Piros erdőt ajánlunk túrázáshoz, ezt minden évben látni kell (képgaléria)Erre a helyre mindig ősszel érdemes visszatérni.
Ezt ne hagyja ki!Természet
2025.10.09. 08:30
Vadregényes barlang közelében meghökkentő látványosság a BakonybanMost felháborodjunk vagy legyintsünk?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre