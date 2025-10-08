Őszi piaci bevásárlólista: a sütőtök és az alma most a sláger, mutatjuk az árakat

október 8., szerda

Ahogy a levelek sárgulnak, a piacokon is őszbe borul a hangulat. Október elején már a tárolható, hűvös időt jól tűrő zöldségek és az őszi gyümölcsök uralják a standokat. A piac gazdag árukínálattal vár, a nyári paradicsom és paprika helyét átveszi a krumpli, a hagyma, a gomba és a sütőtök, miközben az alma, a körte és a szőlő gondoskodik a szezon édes oldaláról.

Csizi Péter

A veszprémi, pápai és ajkai piacokon is hasonló a kép: a kosarakban egyszerre van jelen a tartós élelmiszer és a frissen illatozó gyümölcs. A kínálatban minden friss, kissé földes, mégis illatos és otthoni zamatú: olyan, amiből tényleg érezni, hogy a kertből jött, nem a raktárból. A nyári gyümölcsök és paradicsomok ideje lejárt, de a kosarakban már ott sorakoznak az őszi kedvencek: krumpli, hagyma, gomba és sütőtök, mellettük a zamatos alma és a szezont búcsúztató körte. A pápai piacot körbejárva térképeztük fel a szezonális termékeket, és megmutatjuk, mik a legkeresettebb árucikkek a kereskedőknél a nyár elmúltával.

Nagy az érdeklődés a jól tárolható burgonyára a pápai piacon is
Nagy az érdeklődés a jól tárolható burgonyára a pápai piacon
Fotó: Csizi Péter/Napló

Slágertermékek a piacról: krumpli, hagyma és egyéb, raktározható termékek

A burgonya ára jelenleg 200–450 forint között mozog kilónként, fajtától és mérettől függően. A piros héjú, sárga húsú változat drágább, de jobban tárolható. A nyári aszály miatt a termés idén gyengébb lett, ezért a szebb, válogatott gumók ára várhatóan tovább nő. A vöröshagyma viszont stabil: 200–250 forint között mozog, a lilahagyma 350 forint körül kapható. A termelők szerint a tárolt tételek is jó minőségűek, így nagy ugrás nem várható.

A gomba továbbra is az egyik legdrágább zöldségfajta: a termesztett fehér csiperke ára 900–1000 forint, a barna és különleges fajták 1200 forint felett járnak. A gombászok szerint a kereslet így is magas, mert az őszi konyha nélkülözhetetlen alapanyaga marad, akár pörköltben, akár húsmentes fogásként. A gombákról a zöldséges standnál álló hölgy külön is megjegyezte:

Minden piacon csak szakellenőri jóváhagyás után kerülhetnek a pultra.

Ez nem formaság, hanem biztonsági garancia – így a vásárlók nyugodtan válogathatnak, hiszen amit hazavisznek, az nemcsak friss, hanem fogyasztásra is teljesen alkalmas.

A választék teljesen megfelelő, minden háziasszonyt friss alapanyagokkal várnak a kereskedők
Fotó: Csizi Péter /Napló

A sütőtök igazi szezonális sztár. Az első hideg napokkal megugrik a kereslet: 300–350 forintért adják a hagyományos hosszúkás fajtát, a kanadai típus és a dísztök 500 forint körül mozog. Nemcsak ételként, hanem lakásdekorációként is sokan viszik, főleg a hétvégi vásárokon. A sütőtökillat most a piacok „hivatalos” őszi parfümje.

Gyümölcsök: az alma majdnem egyeduralkodó

A hazai alma az őszi szezon vitathatatlan királya. Az Idared, Jonagold, Gála és Florina fajták 500–700 forint között mozognak, de a válogatott, hűtve tárolható tételekért akár 900 forintot is elkérnek. A Veszprém vármegyei termelők szerint az idei hozam jó, de a szedőmunka és a tárolás költségei miatt drágulás várható a tél elején. A vásárlók így most próbálják feltölteni a kamrát, sok helyen még mindig tart az almaszüret.

A körte rövidebb szezonú, de zamatosabb: 800–1000 forint között kapható a piacokon, főként a Vilmos és a Hardy vajkörte fajták. Október közepéig még elérhető, de a készletek gyorsan fogynak.

Nagyon jól fogyott az alma, fajtától függően elég rugalmas áron választhatunk magunknak a zamatos gyümölcsökből
Fotó: Csizi Péter/Napló

Mutatjuk néhány népszerű termék árát:

  • Dió: 2500–3200 Ft/kg
  • Gesztenye: 1500–2000 Ft/kg
  • Mandula: 4000–5500 Ft/kg

Változó kosarak, minden az időjárás függvénye

A piaci árak összességében stabilak, de az időjárás és a logisztikai költségek miatt bármikor jöhet egy 10–20 százalékos elmozdulás. A Veszprém környéki piacokon a vidéki közelség miatt a zöldség olcsóbb, a gyümölcs viszont gyakran drágább, főleg, ha prémium minőséget kínálnak. A fogyasztók most inkább a tartós, magyar alapokra építenek: burgonya, hagyma, alma és tök – a tél négy biztos pontja.

A kereskedők szerint a legjobb időszak most van a betárazásra: még friss az áru, de már mérsékeltek az árak.

Decemberre a tárolási és szállítási költségek szinte mindig megemelik a végösszeget. Addig azonban a piacokon még ott a választék, a színek, az illatok– minden, amitől az ősz a legízletesebb évszak marad.

 

