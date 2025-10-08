Őszi piaci bevásárlólista: a sütőtök és az alma most a sláger, mutatjuk az árakat

A veszprémi, pápai és ajkai piacokon is hasonló a kép: a kosarakban egyszerre van jelen a tartós élelmiszer és a frissen illatozó gyümölcs. A kínálatban minden friss, kissé földes, mégis illatos és otthoni zamatú: olyan, amiből tényleg érezni, hogy a kertből jött, nem a raktárból. A nyári gyümölcsök és paradicsomok ideje lejárt, de a kosarakban már ott sorakoznak az őszi kedvencek: krumpli, hagyma, gomba és sütőtök, mellettük a zamatos alma és a szezont búcsúztató körte. A pápai piacot körbejárva térképeztük fel a szezonális termékeket, és megmutatjuk, mik a legkeresettebb árucikkek a kereskedőknél a nyár elmúltával.

Nagy az érdeklődés a jól tárolható burgonyára a pápai piacon

Fotó: Csizi Péter/Napló

Slágertermékek a piacról: krumpli, hagyma és egyéb, raktározható termékek

A burgonya ára jelenleg 200–450 forint között mozog kilónként, fajtától és mérettől függően. A piros héjú, sárga húsú változat drágább, de jobban tárolható. A nyári aszály miatt a termés idén gyengébb lett, ezért a szebb, válogatott gumók ára várhatóan tovább nő. A vöröshagyma viszont stabil: 200–250 forint között mozog, a lilahagyma 350 forint körül kapható. A termelők szerint a tárolt tételek is jó minőségűek, így nagy ugrás nem várható.

A gomba továbbra is az egyik legdrágább zöldségfajta: a termesztett fehér csiperke ára 900–1000 forint, a barna és különleges fajták 1200 forint felett járnak. A gombászok szerint a kereslet így is magas, mert az őszi konyha nélkülözhetetlen alapanyaga marad, akár pörköltben, akár húsmentes fogásként. A gombákról a zöldséges standnál álló hölgy külön is megjegyezte:

Minden piacon csak szakellenőri jóváhagyás után kerülhetnek a pultra.

Ez nem formaság, hanem biztonsági garancia – így a vásárlók nyugodtan válogathatnak, hiszen amit hazavisznek, az nemcsak friss, hanem fogyasztásra is teljesen alkalmas.

A választék teljesen megfelelő, minden háziasszonyt friss alapanyagokkal várnak a kereskedők

Fotó: Csizi Péter /Napló

A sütőtök igazi szezonális sztár. Az első hideg napokkal megugrik a kereslet: 300–350 forintért adják a hagyományos hosszúkás fajtát, a kanadai típus és a dísztök 500 forint körül mozog. Nemcsak ételként, hanem lakásdekorációként is sokan viszik, főleg a hétvégi vásárokon. A sütőtökillat most a piacok „hivatalos” őszi parfümje.