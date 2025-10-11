október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

2 órája

A legextrább bakonyi burgereket mutatjuk, sütőtökkel, körtével, csilivel, csalamádéval (videók)

Címkék#burger#smash#Prés#retró stílus#Zirc#büfé#hamburger#bakony#ősz#gasztronómia

Megrohanták a vendégek a 82-es melletti, nyáron nyílt új burgerezőt a Bakonyban, Zirc központjában. A népszerűsége – főként a smash burgerek révén – azóta is töretlen és sütőtökös változattal is előállt a Prés csapata. Mutatjuk a Füstös Tök titkát és még pár, bakonyi buciból készített különlegességet is ajánlunk más burgerezőkből.

Rimányi Zita

Megrohanták a vendégek a 82-es főút melletti új burgerezőt július végén. Mit tud ez a két bakonyi srác? – kérdeztük Prés burger n’ coffee megnyitása kapcsán a létrehozóinak nyilatkozatát kérve. Azt magunk is láttuk, hogy sikerük azóta is töretlen, a zirci arborétum szomszédságában a smash burger miatt sokan megállnak és a helyiek körében is kedvelt a Prés.

Nem a méret a lényeg, de nem baj, ha több hús van a smash burgerben.
Nem a méret a lényeg, de nem baj, ha több hús van a smash burgerben. 
Forrás: Pexels-illusztráció

Mitől különleges a Présben a hamburger? A préseléstől, a vadkovászos bucitól és a helyi húsüzemtől kapott hústól. 

  • Most kapható egy újdonság, a Smoky Pumpkin, a limitált hambi is a Présben. Az ősz hangulatához illően füstölt sütőtökös majonézzel, lyoni hagymával és grillezett körtével készül. Extra különleges gasztronómiai ízélmény. Ihatunk hozzá akár izgalmas pumpkin spice lattét.
  • A háromhúsos Prés Extrát megbolondították egy kis bbq-s pulled porkkal és házi coleslaw salátájukkal, hogy igazán emlékezetes íz és textúra kombinációt hozzanak létre. Bakonyi kihívást jelenthet az elfogyasztása.

Smash burger és pulled pork

A smash burger egy olyan hamburger, amely során a darált húst a forró sütőlapon laposra szétnyomják. Az eredmény a ropogós külső és a karamellizált, intenzív íz, mivel a hús nagy felületen érintkezik a forró sütőlappal.

A pulled pork aprított, grillezett sertéslapockán alapul. Jellemzően fa felett lassan füstölik a húst és kézzel felaprítják.

Már a látványuk is étvágygerjesztő az igényesen elkészített burgereknek.
Forrás: Pexels-illusztráció

Retro Büfé és Reggeliző Pénzesgyőrben

A Retro Büfé és Reggeliző Pénzesgyőrben húsvétra nyílt meg, a falu szélén, fák alatt, a kicsi faházban. A balatoni lángos vetélytársa készül itt és garantált a retró stílus és hangulat, no meg a korán kelőknek a frissen készülő kávé. Ehetünk itt retró burgert is csalamádéval.

Harmincéves a Hambibox

A 30. évünkbe léptünk! 

– tette közzé felületén a zirci Hamburger Box, amely szintén a 82-es főút mellett található és itt is sok motoros is meg szokott állni. Nemsokára jelentkeznek a működtetők ünnepi ajánlataikkal, ám a hambibox csapatánál már sokan kóstoltak meg és többen máig szeretik a három évtizedes receptet, az azóta kialakult rutin eredményét.

A legcsípősebb bakonyi?

A Gyöngyszem Cuki és Falatozó Dudaron a Bakony legcsípősebb hamburgerét ígéri. Az biztos, hogy erősnek erős, mert a csilis ételek szakértője is kipróbálta.

Valószínűleg még vannak más helyeken is jó burgerek, bucik a Bakonyban. Aki úgy érzi, az ő ízlése szerint vannak máshol is a környéken különleges burgerek, azt arra kérjük, írja meg nekünk, melyik burgerezőből érdemes még finomságokat ajánlanunk olvasóinknak. Jóízű üzeneteiket a [email protected] e-mail-címre is várjuk.

Nyitóképünk Pexels-illusztráció.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu