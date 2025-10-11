2 órája
A legextrább bakonyi burgereket mutatjuk, sütőtökkel, körtével, csilivel, csalamádéval (videók)
Megrohanták a vendégek a 82-es melletti, nyáron nyílt új burgerezőt a Bakonyban, Zirc központjában. A népszerűsége – főként a smash burgerek révén – azóta is töretlen és sütőtökös változattal is előállt a Prés csapata. Mutatjuk a Füstös Tök titkát és még pár, bakonyi buciból készített különlegességet is ajánlunk más burgerezőkből.
Megrohanták a vendégek a 82-es főút melletti új burgerezőt július végén. Mit tud ez a két bakonyi srác? – kérdeztük Prés burger n’ coffee megnyitása kapcsán a létrehozóinak nyilatkozatát kérve. Azt magunk is láttuk, hogy sikerük azóta is töretlen, a zirci arborétum szomszédságában a smash burger miatt sokan megállnak és a helyiek körében is kedvelt a Prés.
Mitől különleges a Présben a hamburger? A préseléstől, a vadkovászos bucitól és a helyi húsüzemtől kapott hústól.
- Most kapható egy újdonság, a Smoky Pumpkin, a limitált hambi is a Présben. Az ősz hangulatához illően füstölt sütőtökös majonézzel, lyoni hagymával és grillezett körtével készül. Extra különleges gasztronómiai ízélmény. Ihatunk hozzá akár izgalmas pumpkin spice lattét.
- A háromhúsos Prés Extrát megbolondították egy kis bbq-s pulled porkkal és házi coleslaw salátájukkal, hogy igazán emlékezetes íz és textúra kombinációt hozzanak létre. Bakonyi kihívást jelenthet az elfogyasztása.
Smash burger és pulled pork
A smash burger egy olyan hamburger, amely során a darált húst a forró sütőlapon laposra szétnyomják. Az eredmény a ropogós külső és a karamellizált, intenzív íz, mivel a hús nagy felületen érintkezik a forró sütőlappal.
A pulled pork aprított, grillezett sertéslapockán alapul. Jellemzően fa felett lassan füstölik a húst és kézzel felaprítják.
Retro Büfé és Reggeliző Pénzesgyőrben
A Retro Büfé és Reggeliző Pénzesgyőrben húsvétra nyílt meg, a falu szélén, fák alatt, a kicsi faházban. A balatoni lángos vetélytársa készül itt és garantált a retró stílus és hangulat, no meg a korán kelőknek a frissen készülő kávé. Ehetünk itt retró burgert is csalamádéval.
Harmincéves a Hambibox
A 30. évünkbe léptünk!
– tette közzé felületén a zirci Hamburger Box, amely szintén a 82-es főút mellett található és itt is sok motoros is meg szokott állni. Nemsokára jelentkeznek a működtetők ünnepi ajánlataikkal, ám a hambibox csapatánál már sokan kóstoltak meg és többen máig szeretik a három évtizedes receptet, az azóta kialakult rutin eredményét.
A legcsípősebb bakonyi?
A Gyöngyszem Cuki és Falatozó Dudaron a Bakony legcsípősebb hamburgerét ígéri. Az biztos, hogy erősnek erős, mert a csilis ételek szakértője is kipróbálta.
Valószínűleg még vannak más helyeken is jó burgerek, bucik a Bakonyban. Aki úgy érzi, az ő ízlése szerint vannak máshol is a környéken különleges burgerek, azt arra kérjük, írja meg nekünk, melyik burgerezőből érdemes még finomságokat ajánlanunk olvasóinknak. Jóízű üzeneteiket a [email protected] e-mail-címre is várjuk.
Nyitóképünk Pexels-illusztráció.
