A legextrább bakonyi burgereket mutatjuk, sütőtökkel, körtével, csilivel, csalamádéval (videók)

Megrohanták a vendégek a 82-es főút melletti új burgerezőt július végén. Mit tud ez a két bakonyi srác? – kérdeztük Prés burger n’ coffee megnyitása kapcsán a létrehozóinak nyilatkozatát kérve. Azt magunk is láttuk, hogy sikerük azóta is töretlen, a zirci arborétum szomszédságában a smash burger miatt sokan megállnak és a helyiek körében is kedvelt a Prés.

Nem a méret a lényeg, de nem baj, ha több hús van a smash burgerben.

Mitől különleges a Présben a hamburger? A préseléstől, a vadkovászos bucitól és a helyi húsüzemtől kapott hústól.

Most kapható egy újdonság, a Smoky Pumpkin, a limitált hambi is a Présben . Az ősz hangulatához illően füstölt sütőtökös majonézzel, lyoni hagymával és grillezett körtével készül. Extra különleges gasztronómiai ízélmény. Ihatunk hozzá akár izgalmas pumpkin spice lattét.

A háromhúsos Prés Extrát megbolondították egy kis bbq-s pulled porkkal és házi coleslaw salátájukkal, hogy igazán emlékezetes íz és textúra kombinációt hozzanak létre. Bakonyi kihívást jelenthet az elfogyasztása.

Smash burger és pulled pork

A smash burger egy olyan hamburger, amely során a darált húst a forró sütőlapon laposra szétnyomják. Az eredmény a ropogós külső és a karamellizált, intenzív íz, mivel a hús nagy felületen érintkezik a forró sütőlappal.

A pulled pork aprított, grillezett sertéslapockán alapul. Jellemzően fa felett lassan füstölik a húst és kézzel felaprítják.

Már a látványuk is étvágygerjesztő az igényesen elkészített burgereknek.

Retro Büfé és Reggeliző Pénzesgyőrben

A Retro Büfé és Reggeliző Pénzesgyőrben húsvétra nyílt meg, a falu szélén, fák alatt, a kicsi faházban. A balatoni lángos vetélytársa készül itt és garantált a retró stílus és hangulat, no meg a korán kelőknek a frissen készülő kávé. Ehetünk itt retró burgert is csalamádéval.

Harmincéves a Hambibox

A 30. évünkbe léptünk!

– tette közzé felületén a zirci Hamburger Box, amely szintén a 82-es főút mellett található és itt is sok motoros is meg szokott állni. Nemsokára jelentkeznek a működtetők ünnepi ajánlataikkal, ám a hambibox csapatánál már sokan kóstoltak meg és többen máig szeretik a három évtizedes receptet, az azóta kialakult rutin eredményét.