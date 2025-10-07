A Verga idén 10,83 hektár új vadföldet létesített, pályázati források bevonásával. Ezek főként a szaporodási időszakban biztosítanak zavartalan búvóhelyet és táplálékot a vadnak, a szarvasnak, és hozzájárulnak a vadkárok mérsékléséhez, elterelik a vadat a mezőgazdasági területek közeléből.

Főképp szarvasbikák trófeáit állították ki az alsóperei trófeaszemlén, de a Verga két különleges meglepetéssel is készült.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A bakonyi trófeaszemlén arról is szó esett, hogy a 2025-ös aszályos, csapadékmentes időjárás ismét rámutatott arra, hogy az erdők mennyire kiszolgáltatottak a klímaváltozás hatásainak. A társaság ezért 7 helyen, összesen 2250 négyzetméteres vizes élőhelyet alakított ki. Ezek az erdők vízháztartásának javítását, a száraz időszakok hatásainak enyhítését és a vadállomány ivóvízellátását szolgálják.

Szarvasvadászat a Bakonyban: a gímbikaidény tapasztalatai

Az idei bőgési időszakban 120 vadászvendég érkezett az erdőgazdaság területeire.

A bőgés során 187 szarvasbika került terítékre.

A vadászatok kapcsán 17 vérebes utánkeresésre is sor került.

Az érmes trófeák aránya az eddigi bírálatok szerint 46 százalékos.

Ugron Ákos Gábor, a Verga vezérigazgatója és Nádasdy Borbála grófnő.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Vadászat számokban, legek és átlagok

A tíz legidősebb bika átlagéletkora 10 év,

a tíz legidősebb bika átlagos trófeatömege 7,43 kilogramm,

a tíz legnagyobb trófea átlagosan 8,37 kilogrammos volt.

A legnagyobb testtömegű bika 180 kilogrammos,

a legnagyobb tömegű trófea pedig 9,41 kilogrammos volt, a szarvast a Zirci Erdészet területén ejtették el.

A legidősebb bikát – 13 éves korában – a Királyszállási Erdészetnél hozták terítékre.

A nánai bika, amelyet gróf Nádasdy Ferenc 1880 szeptemberében ejtett el, már akkoriban különlegességnek számított, a trófea ma történelmi érték.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nánai bika történelmi különlegesség

Láthatták a szemlén résztvevők annak a gímszarvasnak a trófeáját is, amelyet gróf Nádasdy Ferenc 1880. szeptember 17-én, a Csengő-hegyen ejtett el.

Gróf Nádasdy Ferenc nevéhez fűződik

a nádasdladányi kastély megépítése,

az Országos Magyar Vadászati Védegylet 1881-es megalapítása,

és jelentős szerepet vállalt a magyar vadászati törvény kidolgozásában.

A Verga eddigi legnagyobb muflontrófeája jelenleg Magyarország leghosszabb, szabad területen elejtett mufloncsigájának számít.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Rekordmuflon

A szemlén bemutatták a Verga eddigi legnagyobb muflontrófeáját is, a muflont 2025-ben a Királyszállási Erdészet Kánkúti kerületében ejtettek el. Erről már korábban részletesen írtunk.