Szarvasvadászat a Bakonyban – Csaknem tízkilós és csaknem másfél évszázados rekordot is mutatunk (galéria + videó)
A jelenleg Magyarország leghosszabb, szabad területen elejtett mufloncsigájának számító trófeát és egy 145 éve, grófi vadászaton elejtett gímbika agancsát is kiállították Alsóperén. A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. idei trófeaszemléjén a legnagyobb tömegű szarvastrófea 9,41 kilogrammos volt, a vadat a Zirci Erdészet területén ejtették el.
A Verga idén 10,83 hektár új vadföldet létesített, pályázati források bevonásával. Ezek főként a szaporodási időszakban biztosítanak zavartalan búvóhelyet és táplálékot a vadnak, a szarvasnak, és hozzájárulnak a vadkárok mérsékléséhez, elterelik a vadat a mezőgazdasági területek közeléből.
A bakonyi trófeaszemlén arról is szó esett, hogy a 2025-ös aszályos, csapadékmentes időjárás ismét rámutatott arra, hogy az erdők mennyire kiszolgáltatottak a klímaváltozás hatásainak. A társaság ezért 7 helyen, összesen 2250 négyzetméteres vizes élőhelyet alakított ki. Ezek az erdők vízháztartásának javítását, a száraz időszakok hatásainak enyhítését és a vadállomány ivóvízellátását szolgálják.
Szarvasvadászat a Bakonyban: a gímbikaidény tapasztalatai
Az idei bőgési időszakban 120 vadászvendég érkezett az erdőgazdaság területeire.
A bőgés során 187 szarvasbika került terítékre.
A vadászatok kapcsán 17 vérebes utánkeresésre is sor került.
Az érmes trófeák aránya az eddigi bírálatok szerint 46 százalékos.
Vadászat számokban, legek és átlagok
- A tíz legidősebb bika átlagéletkora 10 év,
- a tíz legidősebb bika átlagos trófeatömege 7,43 kilogramm,
- a tíz legnagyobb trófea átlagosan 8,37 kilogrammos volt.
- A legnagyobb testtömegű bika 180 kilogrammos,
- a legnagyobb tömegű trófea pedig 9,41 kilogrammos volt, a szarvast a Zirci Erdészet területén ejtették el.
- A legidősebb bikát – 13 éves korában – a Királyszállási Erdészetnél hozták terítékre.
A nánai bika történelmi különlegesség
Láthatták a szemlén résztvevők annak a gímszarvasnak a trófeáját is, amelyet gróf Nádasdy Ferenc 1880. szeptember 17-én, a Csengő-hegyen ejtett el.
Gróf Nádasdy Ferenc nevéhez fűződik
- a nádasdladányi kastély megépítése,
- az Országos Magyar Vadászati Védegylet 1881-es megalapítása,
- és jelentős szerepet vállalt a magyar vadászati törvény kidolgozásában.
Rekordmuflon
A szemlén bemutatták a Verga eddigi legnagyobb muflontrófeáját is, a muflont 2025-ben a Királyszállási Erdészet Kánkúti kerületében ejtettek el. Erről már korábban részletesen írtunk.
A trófea az országos bírálaton 226,75 CIC-pontot és 106,45 centiméteres csigahosszt ért el, ezzel aranyérmes minősítést kapott. Jelenleg Magyarország leghosszabb, szabad területen elejtett mufloncsigájának számít.
A Verga számára a vadgazdálkodás nem csupán trófeákban és a hagyományőrzésben mérhető, fő célja
- az élőhelyek megőrzése,
- a természet tiszteletben tartása is.
A rendezvény házigazdája Ugron Ákos Gábor, a Verga vezérigazgatója volt, a szemlén részt vett a szakma számos képviselője és több meghívott vendég, köztük Nádasdy Borbála grófnő és Tábori Ferenc, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.
Nádasdyak Alsóperén
Nádasdy Borbála az 1974-ben elhunyt Nádasdy Pál lánya. Édesapja nyughelye, fejfája Alsóperén található, az Olaszfaluhoz tartozó alsóperei temetőben. A lánya író, korábban balettmesterként, színészként is dolgozott. Alsópere egyébként már az Árpád-korban lakott településnek számított, arról híres, hogy később a gazdag főnemesek, a Nádasdyak alakították ki itt vadgazdálkodási központjukat. Manapság a kirándulók szívesen felkeresik az itt lévő arborétumot, és ősszel rendre trófeaszemlére gyűlnek itt össze a vadászok. Nemrégiben Nádasdy-emlékszobát is felavattak Alsóperén.
