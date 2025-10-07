október 7., kedd

Erdő

22 perce

Szarvasvadászat a Bakonyban – Csaknem tízkilós és csaknem másfél évszázados rekordot is mutatunk (galéria + videó)

#gímszarvas#gímbika#Nádasdy#zirci erdészet#vadász#muflon#bakony#trófeaszemle#Verga#szarvas

A jelenleg Magyarország leghosszabb, szabad területen elejtett mufloncsigájának számító trófeát és egy 145 éve, grófi vadászaton elejtett gímbika agancsát is kiállították Alsóperén. A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. idei trófeaszemléjén a legnagyobb tömegű szarvastrófea 9,41 kilogrammos volt, a vadat a Zirci Erdészet területén ejtették el. 

Rimányi Zita

A Verga idén 10,83 hektár új vadföldet létesített, pályázati források bevonásával. Ezek főként a szaporodási időszakban biztosítanak zavartalan búvóhelyet és táplálékot a vadnak, a szarvasnak, és hozzájárulnak a vadkárok mérsékléséhez, elterelik a vadat a mezőgazdasági területek közeléből.

Főképp szarvasbikák trófeáit állították ki az alsóperei trófeaszemlén, de a Verga két különleges meglepetéssel is készült.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A bakonyi trófeaszemlén arról is szó esett, hogy a 2025-ös aszályos, csapadékmentes időjárás ismét rámutatott arra, hogy az erdők mennyire kiszolgáltatottak a klímaváltozás hatásainak. A társaság ezért 7 helyen, összesen 2250 négyzetméteres vizes élőhelyet alakított ki. Ezek az erdők vízháztartásának javítását, a száraz időszakok hatásainak enyhítését és a vadállomány ivóvízellátását szolgálják.

Szarvasvadászat a Bakonyban: a gímbikaidény tapasztalatai

Az idei bőgési időszakban 120 vadászvendég érkezett az erdőgazdaság területeire.

A bőgés során 187 szarvasbika került terítékre.

A vadászatok kapcsán 17 vérebes utánkeresésre is sor került.

Az érmes trófeák aránya az eddigi bírálatok szerint 46 százalékos.

Ugron Ákos Gábor, a Verga vezérigazgatója és Nádasdy Borbála grófnő.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Vadászat számokban, legek és átlagok

  • A tíz legidősebb bika átlagéletkora 10 év,
  • a tíz legidősebb bika átlagos trófeatömege 7,43 kilogramm,
  • a tíz legnagyobb trófea átlagosan 8,37 kilogrammos volt. 
  • A legnagyobb testtömegű bika 180 kilogrammos,
  • a legnagyobb tömegű trófea pedig 9,41 kilogrammos volt, a szarvast a Zirci Erdészet területén ejtették el. 
  • A legidősebb bikát – 13 éves korában – a Királyszállási Erdészetnél hozták terítékre.
A nánai bika, amelyet gróf Nádasdy Ferenc 1880 szeptemberében ejtett el, már akkoriban különlegességnek számított, a trófea ma történelmi érték.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nánai bika történelmi különlegesség

Láthatták a szemlén résztvevők annak a gímszarvasnak a trófeáját is, amelyet gróf Nádasdy Ferenc 1880. szeptember 17-én, a Csengő-hegyen ejtett el.

Gróf Nádasdy Ferenc nevéhez fűződik 

  • a nádasdladányi kastély megépítése,
  • az Országos Magyar Vadászati Védegylet 1881-es megalapítása, 
  • és jelentős szerepet vállalt a magyar vadászati törvény kidolgozásában.
A Verga eddigi legnagyobb muflontrófeája jelenleg Magyarország leghosszabb, szabad területen elejtett mufloncsigájának számít. 
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Rekordmuflon

A szemlén bemutatták a Verga eddigi legnagyobb muflontrófeáját is, a muflont 2025-ben a Királyszállási Erdészet Kánkúti kerületében ejtettek el. Erről már korábban részletesen írtunk. 

A trófea az országos bírálaton 226,75 CIC-pontot és 106,45 centiméteres csigahosszt ért el, ezzel aranyérmes minősítést kapott. Jelenleg Magyarország leghosszabb, szabad területen elejtett mufloncsigájának számít.

A Verga számára a vadgazdálkodás nem csupán trófeákban és a hagyományőrzésben mérhető, fő célja 

  • az élőhelyek megőrzése,
  • a természet tiszteletben tartása is.

A rendezvény házigazdája Ugron Ákos Gábor, a Verga vezérigazgatója volt, a szemlén részt vett a szakma számos képviselője és több meghívott vendég, köztük Nádasdy Borbála grófnő és Tábori Ferenc, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.

Nádasdyak Alsóperén

Nádasdy Borbála az 1974-ben elhunyt Nádasdy Pál lánya. Édesapja nyughelye, fejfája Alsóperén található, az Olaszfaluhoz tartozó alsóperei temetőben. A lánya író, korábban balettmesterként, színészként is dolgozott. Alsópere egyébként már az Árpád-korban lakott településnek számított, arról híres, hogy később a gazdag főnemesek, a Nádasdyak alakították ki itt vadgazdálkodási központjukat. Manapság a kirándulók szívesen felkeresik az itt lévő arborétumot, és ősszel rendre trófeaszemlére gyűlnek itt össze a vadászok. Nemrégiben Nádasdy-emlékszobát is felavattak Alsóperén.

 

