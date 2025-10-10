október 10., péntek

Elképesztő ötlet

Szelfivel fizetsz a Balatonnál? Ez is lehetséges a Füge Fesztiválon!

Címkék#füge fesztivál#Balaton#fizetőeszköz#szelfi

A Balaton partján most tényleg minden lehetséges: a hétvégi Füge Fesztiválon 16–18 éves diákok főznek a családoknak, sőt, egy különleges menüért akár szelfivel is fizethetsz! A Balatoni Kulináris Műhely fiatal szakácsai különleges gyerekbarát menüvel készültek, amely nemcsak a kis vendégek ízlését elégíti ki, hanem az egész család számára élménnyé teszi az étkezést.

Titzl Vivien

„Egy kisgyerek mindig mást szeretne enni, mint a szülei. Nem pusztán dacból, egyszerűen más az ízlésük. Ezekre a különbségekre figyelniük kell a vendéglátóknak, ha ki akarják elégíteni a családok igényeit” – mondta Varga László, a Balatoni Kulináris Műhely ügyvezető séfje és oktatója. A fesztiválon ráadásul a szelfi is része az élménynek, így a családok interaktív módon kapcsolódhatnak a gasztronómiai programhoz.

Forrás: Balatoni Turizmus Szövetség

A gasztro-akció különlegessége nemcsak a gyerekbarát ételekben rejlik: a fesztiválra érkező iskolai foodtruck reklámarca Füred Kapitány, a balatoni mesehős lesz. Róla nevezték el azt a menüt is, amelyhez szelfivel is lehet „fizetni”: a kiposztolt szelfikért cserébe a családok az étel mellé járó ajándékok egy részét kapják meg. Varga szerint az akció nemcsak a főzésre tanítja a fiatalokat, hanem arra is, hogyan lehet értékesíteni a saját ételeiket, miközben a családok különleges gasztronómiai élményben részesülnek.

Marketing szelfivel: új trend a Balatonnál

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a szelfizés nem pusztán az önkifejezés eszköze: egyre inkább a turizmus és vendéglátás marketingeszközévé válik. Egyes kutatások szerint a turisták közel 70%-a aktívan használja a közösségi médiát élményei megosztására, és sokan már eleve olyan helyszíneket keresnek, amelyek „szelfiképesek”. A szelfikészítés tehát nemcsak a látogatottságot növeli, hanem gazdasági előnyöket is hozhat a helyi közösségeknek, ha tudatosan építenek rá. Világszerte naponta legalább 93 millió szelfi készül, és egyre többen osztanak meg ételfotókat, amelyekben maguk is szerepelnek.

Az „instabarát” helyek világszerte hódítanak

A nemzetközi trendek is ezt erősítik: Sydneyben a The Grounds of Alexandria évente több mint 120 ezer posztot generál, Londonban a Sketch rózsaszín szalonjai szinte kultikus fotóhelyként vonzzák a látogatókat, San Franciscóban a Media Noche flamingós falfestményei hódítanak a „foodselfie”-rajongók körében. Magyarországon is megjelent a trend: a Balatoni Turizmus Szövetség szerint a vendéglátóknak fel kell ismerniük, hogy a vizuális élmény ma már alapvető része az utazói döntéseknek. Egy jól sikerült szelfi sokszor többet ér, mint egy drága reklámkampány.

A Füge Fesztivál tehát nemcsak a gyerekek ízlelőbimbóit kényezteti, hanem a családok digitális élményeit is – és ha minden igaz, a Balatonon mostantól a szelfik is beépülnek a fizetési rutinba. A fiatal szakácsok és a kreatív marketing együttes erővel új színt visz a balatoni gasztronómiába, ahol a finom falatok és a posztolható pillanatok kéz a kézben járnak.

 

