Szelfivel fizetsz a Balatonnál? Ez is lehetséges a Füge Fesztiválon!

„Egy kisgyerek mindig mást szeretne enni, mint a szülei. Nem pusztán dacból, egyszerűen más az ízlésük. Ezekre a különbségekre figyelniük kell a vendéglátóknak, ha ki akarják elégíteni a családok igényeit” – mondta Varga László, a Balatoni Kulináris Műhely ügyvezető séfje és oktatója. A fesztiválon ráadásul a szelfi is része az élménynek, így a családok interaktív módon kapcsolódhatnak a gasztronómiai programhoz.

Szelfivel fizetsz a Balatonnál? Diákok főznek a gyerekek kedvére a Füge Fesztiválon!

Forrás: Balatoni Turizmus Szövetség

A gasztro-akció különlegessége nemcsak a gyerekbarát ételekben rejlik: a fesztiválra érkező iskolai foodtruck reklámarca Füred Kapitány, a balatoni mesehős lesz. Róla nevezték el azt a menüt is, amelyhez szelfivel is lehet „fizetni”: a kiposztolt szelfikért cserébe a családok az étel mellé járó ajándékok egy részét kapják meg. Varga szerint az akció nemcsak a főzésre tanítja a fiatalokat, hanem arra is, hogyan lehet értékesíteni a saját ételeiket, miközben a családok különleges gasztronómiai élményben részesülnek.

Marketing szelfivel: új trend a Balatonnál

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a szelfizés nem pusztán az önkifejezés eszköze: egyre inkább a turizmus és vendéglátás marketingeszközévé válik. Egyes kutatások szerint a turisták közel 70%-a aktívan használja a közösségi médiát élményei megosztására, és sokan már eleve olyan helyszíneket keresnek, amelyek „szelfiképesek”. A szelfikészítés tehát nemcsak a látogatottságot növeli, hanem gazdasági előnyöket is hozhat a helyi közösségeknek, ha tudatosan építenek rá. Világszerte naponta legalább 93 millió szelfi készül, és egyre többen osztanak meg ételfotókat, amelyekben maguk is szerepelnek.