Visszahívnak négy népszerű fűszersót – ne fogyassza el, ha ilyet vásárolt!

Termékvisszahívás: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos tájékoztatása szerint az Alanex Kft. több fűszersó termékét is visszahívja, mert a termékekben olívalevél jelenlétét mutatták ki. Bár elsőre nem tűnhet komoly problémának, az előírások szerint az ilyen jellegű idegen anyagok nem megengedettek ezekben az élelmiszerekben, így a forgalmazó kénytelen volt intézkedni.

Termékvisszahívás: Ezeket a fűszereket érinti a visszahívás

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az alábbi termékeket érinti az intézkedés:

Ízműhely Olasz fűszerkeverék

Ízműhely Görög gyros fűszersó

Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó

Ízműhely Mexikói fűszersó

A problémás tételek különböző kiszerelésben kerültek forgalomba: 40 g, 90 g, 350 g/33 g, 350 g/120 g, és a termékek Törökországból származnak. A forgalmazó: Alanex Kft., aki elrendelte a visszahívást és kéri a fogyasztókat, hogy ha a felsorolt tételek bármelyike megtalálható otthonukban, ne használják fel azokat.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

– áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos figyelmeztetésben.

