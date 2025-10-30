1 órája
Visszahívnak négy népszerű fűszersót – ne fogyassza el, ha ilyet vásárolt!
A forgalmazó arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza.
Termékvisszahívás: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos tájékoztatása szerint az Alanex Kft. több fűszersó termékét is visszahívja, mert a termékekben olívalevél jelenlétét mutatták ki. Bár elsőre nem tűnhet komoly problémának, az előírások szerint az ilyen jellegű idegen anyagok nem megengedettek ezekben az élelmiszerekben, így a forgalmazó kénytelen volt intézkedni.
Termékvisszahívás: Ezeket a fűszereket érinti a visszahívás
Az alábbi termékeket érinti az intézkedés:
- Ízműhely Olasz fűszerkeverék
- Ízműhely Görög gyros fűszersó
- Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó
- Ízműhely Mexikói fűszersó
A problémás tételek különböző kiszerelésben kerültek forgalomba: 40 g, 90 g, 350 g/33 g, 350 g/120 g, és a termékek Törökországból származnak. A forgalmazó: Alanex Kft., aki elrendelte a visszahívást és kéri a fogyasztókat, hogy ha a felsorolt tételek bármelyike megtalálható otthonukban, ne használják fel azokat.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
– áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos figyelmeztetésben.
