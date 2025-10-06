Óriási szarvastrófeák a Bakonyból: fotókon mutatjuk a legeket

A vad és a hozzá kapcsolódó vadászati kultúra nemzeti kincs, amelynek megőrzése, fenntartása és ápolása közös nemzeti érdekünk is – mondta Takács Szabolcs főispán a Bakonyerdő Zrt. által szervezett XX. Sárosfői Trófeamustrán. Érdekes szarvastrófeák sorakoztak egymás mellett a trófeaszemle felhozatalában.

Látványos méretű, érmes trófeák, érdekes szarvasagancsok a bakonyerdős trófeaszemle felhozatalában

Forrás: Bakonyerdő Zrt., Gergál-Gombási Mónika

Ha végignézek ezeken a különleges trófeákon, akkor elsősorban annak a több éves vadgazdálkodási munkának az eredményét látom magam előtt, amelyet a trófeák jelenítenek meg ma. Ez a szakmai munka hozzátartozik és szerves részét képezi a vadászatnak

– hangsúlyozta a főispán.

A Bakonyerdő Zrt. természetvédelmi szempontokat szem előtt tartó, fenntartható erdőgazdálkodást végez – szögezte le a kormányhivatal vezetője, az Országos Vadgazdálkodási Tanács elnöke.

Vadgazdálkodás. A trófeaszemle nem csupán bemutató, hanem egy szakmai számvetés

Trófeaszemle: szarvasagancsok, legek és a modern technika

A trófeaszemle alkalmából a látványos méretű, érmes trófeák mellett számos érdekes agancs is helyet kapott a rendezvényen, ezek a Balaton-felvidékről és a Bakonyból, a társaság hat erdészetétől érkeztek a helyszínre.

A vadgazdálkodás egyre több kihívással néz szembe. A klímaváltozás hatásai is új helyzetek elé állítják a szakembereket. A Bakonyerdő idén drónok beszerzésével bővíti megfigyelési eszköztárát, hogy pontosabb képet kaphasson az általa gondozott vadállomány élőhelyéről, mozgásáról, viselkedéséről és nyomon követhesse annak változásait

– emelte ki Varga László vezérigazgató.

Pölöskei Balázs, a Bakonyerdő Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője a vadgazdálkodásról adott értékelést.

A kiállított trófeák 5–10 éves, elhivatott szakmai munka eredményét jelzik.

Idén a szarvasbőgés a vártnál korábban kezdődött.

A szokottnál kicsit nagyobb súlyú gímszarvas trófeák kerültek terítékre.

A bőgés során 189 gímbikát ejtettek el, ebből már 158 a bírálaton is átesett.

50 százalékos az érmesek aránya.

A trófeaszemle eszmecserére alkalmat nyújtó szakmai esemény, amely széleskörű érdeklődést vonz.

A bakonyi trófeaszemle során elhangzott, hogy a szakirodalom szerint a kiváló minőségű trófeákhoz négy alapfeltétel szükséges:

megfelelő minőségű ivóvíz és takarmány, a vadállomány számára a nyugalom és a kor számít még.

Ezek biztosítása azonban egyre nehezebb feladat. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, az aszályos periódusok egyre növekvő időtartama, a források elapadása és az élőhelyek leromlása, a folyamatos zavarások komoly kihívást jelentenek.

Elismerésre méltó viszont a Bakonyerdő Zrt. szakgárdájának munkája.