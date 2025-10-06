október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadászat

21 perce

Óriási szarvastrófeák a Bakonyból: fotókon mutatjuk a legeket

Címkék#vadállomány#Bakonyerdő#Bakonyban#sárosfői#vadász#agancs#drón#vadászat#trófeaszemle#szarvas

A szeptemberi vadászszezonban 189 gímbikát ejtettek el a Bakonyerdő területén, a terítékre került trófeák közül 124-et meg is tekinthettek a sárosfői trófeaszemle résztvevői. A szarvasállományról árulkodnak a trófeák és a vadgazdálkodásról, amely drónokat is bevet hamarosan.

Rimányi Zita

A vad és a hozzá kapcsolódó vadászati kultúra nemzeti kincs, amelynek megőrzése, fenntartása és ápolása közös nemzeti érdekünk is – mondta Takács Szabolcs főispán a Bakonyerdő Zrt. által szervezett XX. Sárosfői Trófeamustrán. Érdekes szarvastrófeák sorakoztak egymás mellett a trófeaszemle felhozatalában.

Látványos méretű, érmes trófeák, érdekes szarvasagancsok a bakonyerdős trófeaszemle felhozatalában
Látványos méretű, érmes trófeák, érdekes szarvasagancsok a bakonyerdős trófeaszemle felhozatalában
Forrás: Bakonyerdő Zrt., Gergál-Gombási Mónika

Ha végignézek ezeken a különleges trófeákon, akkor elsősorban annak a több éves vadgazdálkodási munkának az eredményét látom magam előtt, amelyet a trófeák jelenítenek meg ma. Ez a szakmai munka hozzátartozik és szerves részét képezi a vadászatnak

– hangsúlyozta a főispán.

A Bakonyerdő Zrt. természetvédelmi szempontokat szem előtt tartó, fenntartható erdőgazdálkodást végez – szögezte le a kormányhivatal vezetője, az Országos Vadgazdálkodási Tanács elnöke.

Vadgazdálkodás. A trófeaszemle nem csupán bemutató, hanem egy szakmai számvetés.
Vadgazdálkodás. A trófeaszemle nem csupán bemutató, hanem egy szakmai számvetés

Trófeaszemle: szarvasagancsok, legek és a modern technika

A trófeaszemle alkalmából a látványos méretű, érmes trófeák mellett számos érdekes agancs is helyet kapott a rendezvényen, ezek a Balaton-felvidékről és a Bakonyból, a társaság hat erdészetétől érkeztek a helyszínre.

A vadgazdálkodás egyre több kihívással néz szembe. A klímaváltozás hatásai is új helyzetek elé állítják a szakembereket. A Bakonyerdő idén drónok beszerzésével bővíti megfigyelési eszköztárát, hogy pontosabb képet kaphasson az általa gondozott vadállomány élőhelyéről, mozgásáról, viselkedéséről és nyomon követhesse annak változásait

– emelte ki Varga László vezérigazgató.

Pölöskei Balázs, a Bakonyerdő Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője a vadgazdálkodásról adott értékelést. 

  • A kiállított trófeák 5–10 éves, elhivatott szakmai munka eredményét jelzik.
  • Idén a szarvasbőgés a vártnál korábban kezdődött. 
  • A szokottnál kicsit nagyobb súlyú gímszarvas trófeák kerültek terítékre. 
  • A bőgés során 189 gímbikát ejtettek el, ebből már 158 a bírálaton is átesett. 
  • 50 százalékos az érmesek aránya.
A trófeaszemle eszmecserére alkalmat nyújtó szakmai esemény, amely széleskörű érdeklődést vonz.
A trófeaszemle eszmecserére alkalmat nyújtó szakmai esemény, amely széleskörű érdeklődést vonz. 
Forrás: Bakonyerdő Zrt., Gergál-Gombási Mónika

A bakonyi trófeaszemle során elhangzott, hogy a szakirodalom szerint a kiváló minőségű trófeákhoz négy alapfeltétel szükséges: 

  1. megfelelő minőségű ivóvíz 
  2. és takarmány, 
  3. a vadállomány számára a nyugalom 
  4. és a kor számít még.

Ezek biztosítása azonban egyre nehezebb feladat. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, az aszályos periódusok egyre növekvő időtartama, a források elapadása és az élőhelyek leromlása, a folyamatos zavarások komoly kihívást jelentenek. 

Elismerésre méltó viszont a Bakonyerdő Zrt. szakgárdájának munkája.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu