Óriási szarvastrófeák a Bakonyból: fotókon mutatjuk a legeket
A szeptemberi vadászszezonban 189 gímbikát ejtettek el a Bakonyerdő területén, a terítékre került trófeák közül 124-et meg is tekinthettek a sárosfői trófeaszemle résztvevői. A szarvasállományról árulkodnak a trófeák és a vadgazdálkodásról, amely drónokat is bevet hamarosan.
A vad és a hozzá kapcsolódó vadászati kultúra nemzeti kincs, amelynek megőrzése, fenntartása és ápolása közös nemzeti érdekünk is – mondta Takács Szabolcs főispán a Bakonyerdő Zrt. által szervezett XX. Sárosfői Trófeamustrán. Érdekes szarvastrófeák sorakoztak egymás mellett a trófeaszemle felhozatalában.
Ha végignézek ezeken a különleges trófeákon, akkor elsősorban annak a több éves vadgazdálkodási munkának az eredményét látom magam előtt, amelyet a trófeák jelenítenek meg ma. Ez a szakmai munka hozzátartozik és szerves részét képezi a vadászatnak
– hangsúlyozta a főispán.
A Bakonyerdő Zrt. természetvédelmi szempontokat szem előtt tartó, fenntartható erdőgazdálkodást végez – szögezte le a kormányhivatal vezetője, az Országos Vadgazdálkodási Tanács elnöke.
Trófeaszemle: szarvasagancsok, legek és a modern technika
A trófeaszemle alkalmából a látványos méretű, érmes trófeák mellett számos érdekes agancs is helyet kapott a rendezvényen, ezek a Balaton-felvidékről és a Bakonyból, a társaság hat erdészetétől érkeztek a helyszínre.
A vadgazdálkodás egyre több kihívással néz szembe. A klímaváltozás hatásai is új helyzetek elé állítják a szakembereket. A Bakonyerdő idén drónok beszerzésével bővíti megfigyelési eszköztárát, hogy pontosabb képet kaphasson az általa gondozott vadállomány élőhelyéről, mozgásáról, viselkedéséről és nyomon követhesse annak változásait
– emelte ki Varga László vezérigazgató.
Pölöskei Balázs, a Bakonyerdő Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője a vadgazdálkodásról adott értékelést.
- A kiállított trófeák 5–10 éves, elhivatott szakmai munka eredményét jelzik.
- Idén a szarvasbőgés a vártnál korábban kezdődött.
- A szokottnál kicsit nagyobb súlyú gímszarvas trófeák kerültek terítékre.
- A bőgés során 189 gímbikát ejtettek el, ebből már 158 a bírálaton is átesett.
- 50 százalékos az érmesek aránya.
A bakonyi trófeaszemle során elhangzott, hogy a szakirodalom szerint a kiváló minőségű trófeákhoz négy alapfeltétel szükséges:
- megfelelő minőségű ivóvíz
- és takarmány,
- a vadállomány számára a nyugalom
- és a kor számít még.
Ezek biztosítása azonban egyre nehezebb feladat. Az elmúlt évek szélsőséges időjárása, az aszályos periódusok egyre növekvő időtartama, a források elapadása és az élőhelyek leromlása, a folyamatos zavarások komoly kihívást jelentenek.
Elismerésre méltó viszont a Bakonyerdő Zrt. szakgárdájának munkája.
