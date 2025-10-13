Téli ruha: A divat vagy a pénztárca diktál? – Egy kereskedő meglepő tapasztalatai

Az elmúlt hónapokban az alapanyagárak és a szállítási költségek emelkedése ismét begyűrűzött a boltok polcaira. Egy minőségi télikabát ára ma már ritkán kezdődik 40–60 ezer forint alatt, a bőrcsizmák pedig 30–50 ezer forint között mozognak. A fast fashion láncok kínálata továbbra is bőséges, fontos lehet a tudatos vásárlás, mivel az olcsó darabok minősége gyakran kérdéses, sokan ezért inkább a tartós, természetes anyagokat keresik – erősítette meg az egyik belvárosi divatház eladója lapunk megkeresésére.

Egyre többen választanak használt téli ruhát, illetve minőségi termékeket: a tudatos vásárlás nemcsak pénzt, hanem a környezetet is kíméli

Illusztráció: stockfotó

A tudatos vásárlás nem feltétlenül drága, és valójában nem olcsó az, ami fenntartható

A divatportálok szerint a 2025-ös téli trendekben a vastag bőr, a gyapjú és a réteges öltözködés kerül előtérbe. Visszatérnek a klasszikus, hosszú szabású kabátok és a bélelt bakancsok. A „műszálas, fényes” darabokat egyre inkább kiszorítják a természetes hatású, tartós szövetek – ami nemcsak stíluskérdés, hanem fenntarthatósági döntés is. A másik nagy nyertes idén a használtruha-piac. Országszerte, de főleg a nagyvárosokban és a megyeszékhelyeken, rekordforgalmat mérnek az őszi hónapokban. A turkálók polcairól napok alatt eltűnnek a márkás kabátok, és a minőségi bőrcsizmák is gyorsan gazdára találnak. Már különböző médiumok is felfigyeltek a vásárlói szokások ilyen irányú változására.

Kevesen vásárolnak őszre átmeneti kabátot

Fotó: Stock

A pápai ruházati bolt tapasztalatai alátámasztják az országos trendeket

Sok vásárló fordul meg a hideg idő beköszönte előtt téli ruházatot vásárolni magának. Mivel bőven van választék, és folyamatos az ellátás, általában sikerül választaniuk. A kínálati piac is együtt mozog a trendekkel, kérdésünkre, hogy melyek a slágertermékek ősszel, a következő választ kaptuk:

Már most megnövekedett a melegebb ruhadarabok iránti kereslet – a vásárlók elsősorban a kötött, jó minőségű pulóvereket részesítik előnyben. A kabátoknál is egyértelműen a tartós, időtálló darabok a legkeresettebbek. Úgy tűnik, egyre tudatosabban választanak: sokan inkább hosszú távra ruháznak be, és nem sajnálják a pénzt a drágább, de megbízható termékekre sem

Reneszánszát éli a javítás, sajnos eltűnőben a mesterség

A cipészek és varrodák megrendelései megsokszorozódtak. Sokan inkább újratalpaltatják a régi csizmát, vagy kibéleltetik a tavalyi kabátot, mintsem tízezreket fizessenek egy újért. A szakemberek szerint a „javíttatás kultúrája” hosszú távon is visszatérhet, ami nemcsak pénztárcakímélő, de környezetkímélő megoldás is. Más kérdés, hogy cipészt vagy vargát ma már lasszóval sem könnyű találni. A téli divat tehát idén új értelmet kapott: a tudatosság, az újrahasználat és a mértéktartás vált a legnagyobb trenddé. Az, aki most kabátot vagy csizmát vásárol, nemcsak melegen, de okosan is öltözik.